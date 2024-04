Al via la 37° edizione della Mostra Agricola di Campoverde

Con la festa del 25 aprile arriva puntuale anche la Mostra Agricola di Campoverde giunta quest’anno alla sua 37° edizione.

L’evento, tra i maggiori sul territorio nazionale riguardo il mondo della zootecnia, agricoltura e innovazione, si terrà fino al 1 maggio presso l’area Fiere di Campoverde.

Tutti i giorni dalle 9 alle 20.00 si potranno visitare gli oltre 400 stand espositivi dei settori merceologici rappresentati, legati all'agricoltura, alla floricoltura e all'innovazione, oltre all'enogastronomia e ai prodotti tipici delle regioni italiane. Una vasta Esposizione zootecnica con tutte le novità per il miglioramento genetico dell’animale, dell’alimentazione e nutrizione. Nei vari padiglioni della fiera il Salone del peperoncino, una mostra campionaria dove si potranno osservare circa 600 varietà di peperoncino provenienti da tutto il mondo e uno stand gastronomico dove degustare piatti piccanti per appassionati e gourmet, ma anche per semplici curiosi. Il salone Arte e Gusto in collaborazione con Regione Lazio Arsial, per conoscere e approfondire temi e prodotti stimolando i sensi, per ascoltare le storie di chi i prodotti li ha realizzati, selezionando il meglio della produzione locale e infine, degustare i prodotti tipici del territorio.

Due i grandi eventi a tema di questa edizione: la Mostra Bovina Nazionale Zootecnica Maremmana dedicata al meglio dell’allevamento dei bovini maremmani nazionali e la Rassegna Regionale Del Bovino Charolaise e Limousine con particolari razze iscritte nel libro genealogico delle carni pregiate.

Tanti anche i convegni e gli approfondimenti, tra questi: il convegno Nazionale di KiwItalia, un excursus sull’actinidicoltura italiana con particolare focus sul cambiamento climatico, sui costi di produzione e sulla moria del kiwi. Il convegno dell’ARSIAL, realizzato nell'ambito del progetto europeo Life Grace, ovvero la funzione ambientale della linea vacca-vitello per la conservazione dei pascoli-habitat del Lazio: una leva per la filiera corta. Il convegno promosso dagli allevatori avicoli del Club della Razza Calzata “la biodiversità e l'importanza della conservazione delle razze avicole Italiane”. Il convegno organizzato da Latina Formazione e Lavoro rivolto ai giovani e alle loro famiglie dal titolo “La Formazione Professionale e le opportunità di inserimento nel mondo del lavoro”.

Non mancheranno l’intrattenimento e le rievocazioni storiche dei Butteri delle Paludi Pontine e dell’Associazione The Factory 1944.

Per la sicurezza di grandi e piccini una campagna di prevenzione sulla sicurezza stradale, a cura della Polizia Stradale di Aprila. Da non dimenticare lo Special Event The Western show Campoverde 2024: Team penning delle varie categorie a cura di Marco Sterbini. Oltre a un’infinità di spettacoli dimostrazioni e prove di abilità di attacchi di carrozze, esposizione macchinari agricoli d’epoca con dimostrazione di funzionamento di Trebbia "a fermo" e di Sgranasfogliatrice, prove di forza "Old Tractor Pulling", tiro della slitta con trattori d'epoca a cura dell’asd Ala Littoria, dimostrazioni cinofile con le regole di base per una buona convivenza e per imparare a capire il linguaggio del cane.

Per i più piccoli con i volontari dell’Avis sono stati organizzati giochi di squadra e una spettacolare caccia al tesoro in programma per il 25 aprile e il 1° maggio. La giornata di raccolta sangue per donatori è fissata per lunedì 29 e poi concerti e musica per tutti con la cover anni ’90 "BPM band”.

L’appuntamento

È dunque dal 25 aprile al 1° maggio nell’Area Fiere di Aprilia, uscita Campoverde sud della SS 148 tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 20.00.

Il programma dettagliato della manifestazione è consultabile presso il sito ufficiale della Mostra Agricola di Campoverde.