Mostra di disegno e pittura al centro anziani Vittorio Veneto

Volge al termine l’anno scolastico dell’Accademia Permanente degli Studi e delle Arti del Centro socio-culturale Anziani Vittorio Veneto ed è proprio ora che si vedono i frutti degli studenti che da settembre hanno seguito i corsi in varie discipline.

In particolare gli allievi della docente Daniela Pandolfi, artista di Latina, mostreranno i lavori di disegno e pittura realizzati nell’anno accademico 2023-2024 in una mostra ospitata presso la palestra del centro anziani.

Paesaggi, copie di dipinti celebri realizzati per imparare sin dalle basi l’arte del disegno, sciogliere la mano e fare pratica, prima con i pastelli e poi apprendendo altre tecniche.

Tanti stili quanti sono gli artisti in erba, tanti modi di interpretare la realtà e le opere famose, tante diverse sensibilità: in mostra si potranno ammirare i lavori di ben 12 iscritti che hanno seguito il corso per tutto quest’anno.

L’appuntamento

È per sabato 1 giugno presso la palestra del Centro sociale Vittorio Veneto dalle 15.00 alle 18.30.