Le illustrazioni di Valentina Bartolotta per le vie di Bassiano

Una mostra che promuove un’artista locale e che allieterà i giorni di Natale è quella proposta dall’Amministrazione Comunale di Bassiano e allestita a partire dall’atrio comunale e per tutto il percorso del centro storico che vede protagoniste le figure femminili illustrate da Valentina Bartolotta.

Fino al 27 dicembre per le vie del centro si potranno ammirare una serie di illustrazioni che partono da un soggetto femminile realmente esistente e si arricchiscono della fantasie e del mondo interiore di Valentina Bartolotta in un affascinante mix di stili moderni come il manga, la fotografia, la cultura underground senza dimenticare il cinema e il linguaggio espressivo dei tattoo.

Questo confluire di generi non si esplica in un eclettismo sterile ma nella creazione di un mondo onirico e surreale fortemente comunicativo che affianca alle donne ritratte animali, fiori e la natura in generale.

“La bellezza dei disegni – si legge in una nota degli organizzatori – non si accompagna a una facilità di lettura né si limita a un piacere estetico, anzi richiede un impegno da parte dell’osservatore per entrare nel mondo personale della disegnatrice, la quale rifugge dall’intenzione di trasmettere messaggi definiti che rischiano di scadere in facili clichès, in macro argomenti che finiscono per svilire l’operato artistico in eccessi e forzature; l’essenzialità e la linearità di Valentina si esprimono attraverso la china, l’attenzione per i particolari, il bianco e nero, gli effetti ottici ottenuti con un gioco di forme e linee curve che danno volume all’immagine, ed è attraverso questi accorgimenti che il media, lo strumento, si fa messaggio, mentre il soggetto è qualcosa di istintivo e immediato, scevro da complicati intellettualismi”.

L’appuntamento

È per il centro storico di Bassiano dal 20 al 27 dicembre.

