Una mostra micologica al Parco Nazionale del Circeo

Con l’autunno torna puntuale un appuntamento molto amato dal pubblico: la mostra micologica organizzata presso il Museo del Parco Nazionale del Circeo in collaborazione con l’Associazione Micologica ed Ecologica Romana (A.M.E.R. APS).

L’evento rientra nel ricco programma di promozione della ricerca scientifica e delle attività di educazione che l’Ente Parco Nazionale del Circeo porta avanti ormai da anni.

Venerdì 1 e sabato 2 dicembre dalle 10:00-13:00 e dalle 14:00-17:00 si potrà scoprire l’affascinante mondo dei funghi, dalle forme più disparate ai colori più diversi, alcuni gustosi da mangiare e altri letali per uomini e animali.

L’ A.M.E.R. nel corso degli anni ha censito centinaia di specie fungine diverse e grazie alla loro esperienza i visitatori della mostra potranno avere una idea del vastissimo mondo del sottobosco.

La mostra quest’anno sarà impreziosita da una giornata studio organizzata dall’ISPRA in collaborazione con A.M.E.R., nell’ambito dell’iniziativa del progetto IMPEL (European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law) che ha l'obiettivo di redigere Linee Guida per il censimento e il monitoraggio dei macrofunghi in Europa e di promuovere la realizzazione di un database europeo.

L’appuntamento

È dunque per venerdì 1 e sabato 2 dicembre al Museo del Parco Nazionale del Circeo presso il centro visitatori a Sabaudia. L'ingresso è libero e gratuito.