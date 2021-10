A tre anni dal tornado, al Parco della Rimembranza una mostra per ricordare

Orario non disponibile

Sono passati esattamente tre anni da quando una violentissima tromba d’aria devastò il centro di Terracina causando moltissimi danni, feriti e persino la morte di Nunzio Cervoni, schiacciato dal crollo di un grosso pino mentre era nella sua macchina in viale della Vittoria.

Diverse sono le iniziative che si tengono a Terracina in ricordo di quel tragico giorno, oltre all’omaggio della sindaca Roberta Tintari alla memoria di Nunzio Cervoni, si terrà presso il Parco della Rimembranza l’esposizione di svariati scatti realizzati da Giovanni Iudicone nei giorni immediatamente successivi al disastro.

La mostra, organizzata dai volontari del WWF Litorale Laziale, vuole inoltre sensibilizzare i cittadini circa la tematica ambientale, e in particolare della crisi climatica che sta vivendo la Terra che troppo spesso causa a episodi temporaleschi così violenti e incontrollabili come quello che mise in ginocchio Terracina nel 2018.

L’invito ai cittadini è quello di correre ai ripari con comportamenti consapevoli e rispettosi dell’ambiente e alle amministrazioni è quello di contrastare questa situazione con azioni concrete.

La mostra sarà visitabile nella giornata di domenica 31 ottobre presso il Parco della Rimembranza.

In foto uno degli scatti di Giovanni Iudicone

