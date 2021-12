Mostre presepiali a Formia

Tra i vari eventi in programma per le festività a Formia non possono mancare le tradizionali mostre presepiali che l’Associazione Hormiae Cultura e Tradizioni ha organizzato in ben due punti diversi della città.

Uno è il Presepe a Sant’Anna, una splendida ricostruzione della natività nella bella chiesta di Sant’Anna in Castellone che sarà visitabile dal pubblico tutti i giorni fino al 2 febbraio.

L’altra mostra presepiale promossa sempre dall’Associazione Hormiae Cultura e Tradizioni è ospitata presso gli Stalloni della Corte Comunale in via dei Carmelitani, con aperture al pubblico nei giorni di sabato e festivi e su appuntamento nei restanti giorni contattando il 320 29 98 620 fino al 9 gennaio.

Nel corso delle festività l’associazione organizza inoltre ben due concerti del Phoenix Gospel Choir cher si esibirà giovedì 30 dicembre presso la chiesa del Buon Pastore in Penitro ed il 5 gennaio 2022 presso la Chiesa del Carmine con orario inizio concerti alle ore 19.

la foto è tratta dalla pagina Facebook dell'Associazione Hormiae Cultura e tradizioni