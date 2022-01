Motobefana: raccolta solidale per la casa famiglia La Piccola Nazareth

L’aumento costante dei contagi e le restrizioni governative per arginare assembramenti e ulteriori impennate di positivi da COVID-19, ha portato Amministrazioni Comunali e organizzatori a rinviare o annullare molti eventi in occasione delle feste natalizie e dell’Epifania.

Anche l’ormai tradizionale Motobefana organizzata dall’Associazione Moto Patitori da 20 anni in piazza della Libertà a Latina, quest’anno subirà drastici cambiamenti.

Non si tratterà infatti di un momento conviviale, di divertimento per tutti i centauri e i bambini arrivati in piazza per ricevere dolciumi e caramelle. Per via delle varie restrizioni anti COVID-19, la MotoBefana quest’anno sarà esclusivamente un evento benefico.

Giovedì 6 gennaio sarà possibile accedere in piazza della Libertà unicamente per donare aiuti in favore della Casa Famiglia La Piccola Nazareth. Chi vorrà aiutare i piccoli ospiti della casa famiglia potrà portare beni di prima necessità e beni alimentari a lunga conservazione, ma dovrà essere minuto di green pass rafforzato, indossare la mascherina, mantenere la distanza di sicurezza e non affollare la piazza, potranno accedere infatti soltanto 50 donatori alla volta.

Un piccolo sacrificio per quest’anno, che non vedrà i bambini festeggiare la Befana, ma un grande gesto solidale per chi è meno fortunato.