Da Latina a Maenza: il viaggio della Motobefana della Solidarietà

Divertimento, solidarietà e tradizione sono alla base dell’iniziativa a cura dell’Associazione di Promozione Sociale “I Patitori” con il patrocinio morale del Comune di Latina e di quello di Maenza, che giunge quest’anno alla sua XXI edizione: la “Motobefana della Solidarietà”.

Una giornata di festa dedicata ai più piccini durante la quale la Befana arriverà in moto per distribuire non solo dolciumi a chi è stato buono ma un bel piatto di polenta e salsicce preparate dai mastri polentari di Doganella.

La tradizione della Moto Befana nasce nel 2003 per aiutare i bambini terremotati di Ururi, paesino vicino a San Giuliano, tristemente noto per le conseguenze del crollo dell’istituto comprensivo. Da allora a ogni edizione sono state individuate delle strutture bisognose di aiuti. Ogni bambino esprime il proprio desiderio, i Patitori, motociclisti provenienti da tutta Italia, si autotassano per acquistare ciò che occorre e la Polizia Locale di Latina interviene per consegnare i doni.

La festa, che si terrà proprio venerdì 6 gennaio consiste inoltre nel tradizionale pranzo realizzato in collaborazione con il gruppo “Polentari di Doganella di Ninfa”.

Quest’anno la Moto Befana partirà da Piazza della Libertà di Latina per giungere alla Casa Famiglia “SERENA” di Maenza.

L’appuntamento

È per venerdì 6 gennaio alle ore 10.00 a Latina, per informazioni, prenotazioni e per aiutare autonomamente la Casa Famiglia sono a disposizione il numero 338.2323000 e l’indirizzo email motopatitori@libero.it