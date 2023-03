Prima domenica del mese: musei gratuiti nella provincia pontina

Come ogni prima domenica del mese, torna la bella iniziativa promossa dal Ministero della Cultura #domenicalmuseo che permette di visitare gratuitamente musei, parchi archeologici e i luoghi della cultura statali aderenti alla manifestazione.

Un modo originale per aprire a tutti le visite ai luoghi di interesse culturale senza bisogno di prenotazioni e senza dover sostenere le spese del biglietto d’entrata. In un periodo di difficoltà economica e di crisi per le famiglie è un intervento importante per invitare gli italiani a conoscere le bellezze del proprio Paese.

L’iniziativa coinvolge i luoghi della cultura di tutta Italia, anche la provincia pontina partecipa con l’apertura di splendidi luoghi, tutti da scoprire o riscoprire approfittando delle belle giornate primaverili.

L’appuntamento

È dunque per domenica 2 aprile negli orari consueti, senza prenotazione e gratuitamente.

#domenicalmuseo nella provincia pontina

Abbazia di Fossanova - Priverno

Dalle 8.00 alle 19.30

Cappella dell'Annunziata – Cori

Dalle 8.00 alle 18.00

Comprensorio archeologico e Antiquarium di Minturnae e Ponte Real Ferdinando – Minturno

Dalle 8.30 alle 19.00

Museo archeologico nazionale di Formia

Dalle 8.30 alle 19.30

Museo archeologico nazionale di Sperlonga e Area archeologica

Dalle 8.30 alle 17.30