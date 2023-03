Prima domenica del mese: musei gratis anche nella provincia pontina

Orario non disponibile

Quando Dal 05/03/2023 al 05/03/2023 Orario non disponibile

Arriva la prima domenica del mese e dunque torna puntuale #domenicalmuseo l’iniziativa del Ministero della Cultura per la quale si può entrare gratuitamente in musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali.

Un progetto nato per incentivare le visite nei musei e renderle accessibili a tutti, in modo che siano gli italiani in primis a conoscere le bellezze del proprio Paese e a goderne.

L’iniziativa è attiva in tutta Italia, in particolare nella provincia pontina saranno diversi i musei e parchi archeologici aderenti.

Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto.

I musei aderenti all’iniziativa nella provincia pontina

Abbazia di Fossanova - Priverno

Dalle ore 8.00 alle 18.00

Cappella dell'Annunziata – Cori

dalle 8 alle 18, contattare la Pro Loco di Cori al 348 9053474, 3470547181.

Comprensorio archeologico e Antiquarium di Minturnae e Ponte Real Ferdinando - Minturno

Orario Area Archeologica 8.30-16.00 (invernale)

Museo archeologico nazionale di Formia - Formia

Apertura domenica 08:30 - 19:30

Museo archeologico nazionale di Sperlonga e Area archeologica - Sperlonga

Apertura domenica 8:30 - 17:00