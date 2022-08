Musica e accoglienza a Fondi con i protagonisti dello Zecchino d’Oro

Sarà una serata ricca di appuntamenti quella di domenica 21 agosto a Fondi che vedrà protagonisti Irene De Arcangelis e Giuseppe Piras che, dopo il grande successo riscosso alla 64esima edizione dello Zecchino d’Oro, si esibiranno insieme davanti al pubblico delle grandi occasioni. L’appuntamento con il Reggaetonno e con i successi più amati dai bambini è in piazza De Gasperi a partire dalle 21. Non solo musica e divertimento ma anche la possibilità di incontrare e conoscere meglio i due giovani artisti.

A precedere il concerto, che a sua volta scalderà il pubblico in attesa dell’esibizione dell’Orchestra Xilon, sarà un incontro denominato “Fondi-Perfugas… non solo Zecchino D’oro” in programma alle 18:30 presso il Castello Caetani perché il 21 agosto, oltre ad essere una domenica ricca di eventi, è anche la giornata dell’accoglienza turistica che il Comune di Fondi intende celebrare con diverse iniziative. Dopo i viaggi e le esibizioni di Irene De Arcangelis a Perfugas, in Sardegna, toccherà dunque alla città di Fondi accogliere, con lo stesso calore ed entusiasmo ricevuti sull’isola, il piccolo Giuseppe Piras. Durante l’incontro sarà possibile rivivere con i due protagonisti tutte le tappe di questa bellissima storia di musica e amicizia: dai giorni trascorsi a Bologna all"Antoniano fino alla storica rassegna musicale dello Zecchino d'oro. Sarà un viaggio tra immagini, ricordi ed impressioni di questa magica esperienza che, come ricordano spesso le famiglie dei due piccoli grandi artisti, si vive una sola volta nella vita. Presentatori d'eccezione saranno papà Erman De Arcangelis e Corrado Gentile, la voce inconfondibile di Radio Show Italia 103.5, emittente particolarmente attenta ai piccoli e grandi talenti del territorio.

La serata proseguirà alle 21 in piazza de Gasperi dove condurrà l’evento Simone di Biasio che farà rivivere al pubblico i momenti più importanti del percorso artistico dei piccoli cantanti con dei brani scelti non solo tra quelli dello Zecchino d'Oro. Non mancheranno sorprese ed emozioni in attesa del gran concerto a cura dell’Orchestra Xilon. L’ensemble, composto da oltre 30 elementi, eseguirà le più famose colonne sonore e i grandi successi di Ennio Morricone. A dirigere l’orchestra internazionale che dal 2006 conquista le platee di tutto il mondo, il maestro nonché fondatore dell’ensemble Paolo Matteucci.

Il programma

18:30 - Castello Caetani - incontro Incontro “Fondi-Perfugas… non solo Zecchino D’oro”

21:00 – P.zza De Gasperi - Irene De Arcangelis e Giuseppe Piras in concerto

22:00 – P.zza De Gasperi - Orchestra Xilon in concerto: le colonne sonore dei film di Ennio Morricone