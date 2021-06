Giovedì in musica al Conservatorio di Latina: Aura Ensemble in concerto

Proseguono al Conservatorio Ottorino Respighi di Latina i Giovedì in Musica con la rassegna Concerti in Giardino realizzati dal Conservatorio in collaborazione con MAD Museo d’Arte Diffusa e con il patrocinio del Comune di Latina.

Giovedì 1 luglio si esibirà l’Aura Ensemble, gruppo di percussioni diretto dal M° Rodolfo Rossi, i giovani musicisti proporranno un entusiasmante viaggio attraverso secoli di musica partendo da J.S. Back fino ad arrivare ai giorni nostri proponendo brani del compositore statunitense John Cage.

Una esibizione, tra serio e faceto, a metà tra concerto e performance che vedrà protagonisti: Gennaro Arienzo, Luca Caliciotti, Francesca Candeli, Giovanni Canori, Cristian Manca, Davide Sciarretta, Nathan Scibiwolk.

L’appuntamento

È per giovedì 1 luglio alle ore 18.00, l’ingresso è libero ma fino ad esaurimento posti. Il concerto si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti COVID-19.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...