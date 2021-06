Mutevoli Confini: la personale di Rosy Losito alla Termporary Art

Appuntamento inaugurale in un nuovo spazio espositivo di Latina: presso la Temporary Art, in via Romagnoli, sarà inaugurata giovedì 10 giugno Mutevoli Confini, la personale di Rosy Losito.

La mostra, a cura di Vincenzo Scozzarella e Laura Cianfarani, propone in esposizione la più recente produzione dell’artista barese, pontina d’adozione, frutto del lavoro svolto durante questo anno e mezzo di pandemia. Trenta opere fra tele, lavori su poliestere e installazioni site specific che propongono una riflessione su come si è modificato il concetto di spazio durante il lockdown.

“Se la pandemia da un lato ha ristretto profondamente gli spazi vitali con chiusure e limitazioni – si legge in una nota dell’organizzazione – dall’altro, trattandosi di un evento che ha coinvolto e coinvolge l’intero pianeta, ha esteso il concetto di condivisione, rendendo scorrevoli gli spazi stessi, quanto meno a livello interiore. Il titolo stesso, “Mutevoli Confini”, rivela una fluidità, un eterno passaggio tra i luoghi non solo esteriori, ma appartenenti alla memoria e all’interiorità, dove non si ha chiusura, dove i limiti si estendono senza soluzione di continuità, dove l’artista intende sensibilizzare allo scambio di sensazioni ed emozioni”.

Mutevoli confini sarà visitabile fino al 10 luglio tutti i pomeriggi dalle 15.00 alle 20.00, previa prenotazione al 366 8011517. All’inaugurazione saranno presenti i curatori, il critico e storico dell’arte Vincenzo Scozzarella presenterà la mostra. L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti COVID-19.

Gallery

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...