Nanni Moretti presenta “Tre Piani” a Latina

Dopo gli oltre 10 minuti di applausi dopo la proiezione ma nessun premio portato a casa da Cannes, Tre Piani di Nanni Moretti arriva nei cinema, che finalmente riprendono la loro attività con un certo ritmo.

E proprio per vivere appieno la sala cinematografica torna a Latina il regista per presentare, affiancato dal pontino Renato Chiocca, questo suo film amato dal pubblico e non abbastanza apprezzato dalla critica francese.

Il film, tratto dall’omonimo romanzo di Eshkol Nevo, racconta i complessi rapporti famigliari tra alcuni abitanti di una palazzina romana: solitudine, incomunicabilità, scelte difficili, paure che nell’arco di 15 anni toccheranno profondamente le loro esistenze.

Nel cast, oltre a Nanni Moretti, anche Margherita Buy, Alessandro Sperduti, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, e molti altri.

L’appuntamento

Con la proiezione e la presentazione del film sarà per sabato 2 ottobre alle ore 21.00 presso il Multisala Oxer. I biglietti sono disponibili in prevendita.

