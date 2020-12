Natale 2020: a Borgo Hermada il gigantesco albero della Pedagnalonga

Anche a Borgo Hermada c’è voglia di atmosfera natalizia: sebbene il Natale di quest’anno sarà diverso dagli altri anche nella piccola frazione di Sabaudia è stato acceso uno splendido abete tecnologico.

L’Associazione sportiva Pedagnalonga, che ogni anno organizzata una piacevole camminata lungo le strade e nel verde delle campagne di Borgo Hermada, regala anche per questo Natale alla comunità di Borgo Hermada uno splendido albero pieno di luci alto ben sette metri.

L’albero di Natale arriva alla conclusione di una campagna di solidarietà portata avanti dai volontari dell’associazione che hanno domani anche dei buoni acquisto per le famiglie bisognose del Borgo da spendere in negozi alimentari del territorio. Questi ‘buoni-pasto’ si sommano ai buoni già distribuiti nello scorso mese di aprile e al contributo liberale di 1.000 euro in favore della Croce Rossa Unità Territoriale di Terracina.

A causa delle norme per il contenimento dell’epidemia di Coronavirus non si è potuta tenere la cerimonia di accensione alla quale l’anno scorso hanno partecipato moltissimi di cittadini gustando insieme cioccolata calda e panettone. Per questo Natale 2020 le cerimonie pubbliche si svolgeranno in diretta streaming sulla pagina Facebook della Pegagnalonga.