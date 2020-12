Natale 2020: Nettuno si illumina di speranza

Anche Nettuno si accende di mille splendide luci di Natale: dato che ci apprestiamo a vivere un Natale molto diverso dal solito, l’Amministrazione Comunale ha pensato di donare un po’ di atmosfera natalizia curando in maniera particolare le luminarie del centro con l’iniziativa È il momento di dare luce.

I luoghi più suggestivi del borgo antico e del centro storico, il lungomare saranno illuminati da splendide luminarie artistiche che saranno disponibili fino al 10 gennaio.

Dall’albero di Natale in piazza Battisti al villaggio polare sul lungomare Matteotti, dal villaggio di Babbo Natale al trenino colorato in piazzale Le Sirene e le splendide cascate di luci lungo le mura del borgo medievale, le due torrette e il Forte San Gallo, un cielo stellato sopra la fontana del dio Nettuno.

Uno spettacolo per gli occhi che rinfrancherà gli animi in questo Natale 2020 disponibile al pubblico fino a domenica 10 gennaio.



Anche se le luminarie sono state disposte in modo da poter essere ammirate in luoghi spaziosi ed evitando assembramenti, si consiglia sempre la prudenza a tutti i visitatori.