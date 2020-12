Natale 2020: l’Arcidiocesi di Gaeta trasmette le celebrazioni on line

In questo periodo in cui l’epidemia di Coronavirus ancora imperversa ed è consigliabile evitare gli assembramenti, soprattutto per le persone anziane, l’Arcidiocesi di Gaeta ha pensato di trasmettere in diretta su diversi media (radio, social network e internet) le celebrazioni festive per questo Natale 2020.

Sarà possibile sintonizzarsi Radio Civita InBlu nelle app e smart devices, in FM 90.7 nel golfo di Gaeta, FM 101.0 a Fondi e dintorni, FM 95.0 e 103.8 a Itri e Terracina oppure seguire le messe sulle pagine Facebook dell’Arcidiocesi di Gaeta, Radio Civita InBlu e relativi siti internet.

Fitto il calendario delle celebrazioni che saranno in diretta da diverse parrocchie del sud pontino dal 20 dicembre al 6 gennaio.

Domenica 20 dicembre

alle 11.00 dalla chiesa di Santa Maria Maggiore di Itri

Giovedì 24 dicembre

alle 18.30 dalla chiesa dell’Immacolata di Scauri per la Messa della Notte di Natale

Venerdì 25 dicembre

alle 11.00 la Messa del giorno di Natale sarà dalla Basilica Cattedrale di Gaeta, presieduta dall’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari

Domenica 27 dicembre

alle 11.30 la Messa sarà in diretta dalla chiesa dei Santi Lorenzo e Giovanni Battista

Giovedì 31 dicembre

alle ore 18.00 dalla chiesa della Madonna del Carmine in Formia

Venerdì 1 gennaio

alle ore 11.00 dalla Basilica Cattedrale di Gaeta, presieduta dall’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari

Domenica 3 gennaio

alle ore 10.00 dal Villaggio don Bosco di Formia

Mercoledì 6 gennaio

alle ore 11.00 la Messa dalla chiesa di San Biagio a Marina di Minturno

