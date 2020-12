Natale 2020: alberi addobbati e presepe di sabbia a Torvaianica

Anche Torvaianica si appresta a festeggiare il Natale, che quest’anno sarà per tutti meno sereno di quelli precedenti, perciò l’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione Sviluppo Torvaianica ha deciso di creare un’atmosfera natalizia più accogliente possibile addobbando di luci e decorazioni la città.

Oltre alle luminarie e gli alberi di Natale in piazza Indipendenza a Pomezia e in piazza Italia a Torvaianica si potrà ammirare per tutto il periodo natalizio uno splendido presepe di sabbia realizzato dall’artista Ivan Caponecchi. Una vera e propria scultura realizzata con la sabbia del litorale di Torvaianica.

Il presepe, che si trova presso i giardini di Piazza Italia a Torvaianica sarà visitabile tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00.