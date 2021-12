Natale a Formia: eventi per tutti in tutta la città

Anche Formia si appresta a festeggiare il Natale con una ricca programmazione di eventi che, sebbene limitata nelle risorse finanziaria, riuscirà a coinvolgere grandi e piccini e soprattutto a portare la festa dal centro storico alle periferie.

Mentre vie e piazze saranno addobbate con suggestive luminarie, fino alla befana si terranno mercatini, spettacoli dal vivo, musica, mostre, animazione per i bambini e vari eventi tradizionali.

Si partirà il fine settimana prima di Natale, il 18 e 19 dicembre con l’apertura della Torre Magica di Babbo Natale (visitabile dal 18 al 9 gennaio) nella Torre di Mola, dove i bambini possono incontrare e immergersi nello spirito natalizio, ai mercatini dell’antiquariato tra Piazza della Vittoria e il Piazzale Aldo Moro (tutti i giorni dal 18 dicembre fino al 9 gennaio), all’esposizione nelle apposite casette di legno, sempre alla Torre di Mola, di manufatti artigianali realizzati da hobbisti ed operatori del settore.

Sabato 18 e domenica 19 all’area archeologica Caposele, sul litorale di Vindicio, la Rta Sinus Formianus ospiterà invece “Saturnalia in Taberna”, Storie di vino, cibo ed eros in una taberna dell’antica Formiae.

Nella serata del 18 nel suggestivo scenario della Chiesa di Santa Maria ad Martyres l’associazione Maranola Nostra inaugurerà la 47esima edizione del Presepe Vivente con un personaggio di spessore come lo spagnolo Juan Paradell Solé, organista emerito delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice e della Cappella Musicale Pontificia "Sistina” in Vaticano.

Il calendario degli eventi spazierà dallo sport (torneo di Natale del minibasket al PalAmendola "Tre punti sotto l’albero”), alla danza (con lo spettacolo nella sala comunale Ribaud dal titolo “Rudolph e il naso rosso”) al sociale (il 21 alla Torre di Mola con la raccolta solidale “Il Dono di sé”), al fine settimana con i mercatini al Parco de Curtis di “Magie di Natale 2021” dell’associazione GianolAmare.

Non mancherà il Natale nelle piazze caratteristiche della città con l’animazione per bambini curata dalla Tua Mascotte che si svolgerà dal 18 fino al 2 gennaio tra le frazioni di Trivio (Piazza Sant’Andrea), Maranola (Piazza Antonio Ricca) e Penitro (Piazzale della Chiesa del Buon Pastore) e i quartieri di San Giulio (Parco Gramsci), Castellone (Piazza Sant’Erasmo) e Gianola (Parco de Curtis).

Il conservatorio “Licinio Refice” propone il concerto itinerante di musica classica in strade e piazza “Note...per Natale”, mentre il gruppo di ricerca e musica popolare “Briganti dell’Appia” promuove il recital “Tra Natale e Capodanno in Terra di Lavoro” al Villaggio Don Bosco.

Il 24, giorno della vigilia, la tradizione si sposterà in Piazza Sant’Andrea a Trivio con la 161° edizione dell’accensione del Ceppo Natalizio e a Maranola nella chiesa della Santissima Annunziata con la presentazione ufficiale della Natività nell’ambito della 47esima edizione del Presepe Vivente. Fino al 9 gennaio alla Corte Comunale è allestita la Mostra Presepiale “Il Presepe tra tradizione e innovazione” a cura dell’associazione Hormiae.

Dal 26 al 30 dicembre nella sala Falcone e Borsellino l’associazione Teatrarte metterà in scena una nuova produzione teatrale “Il Medico dei Pazzi” liberamente rivisitato dall’attore-regista Enzo Scipione.

Tanta musica gospel nelle chiese del Carmine (30 dicembre) e del Buon Pastore di Penitro (5 gennaio) con i Phoenix Gospel Choir, un ensemble vocale e strumentale accomunato dalla passione per il canto corale, e il doppio concerto di Capodanno (30 dicembre) a Sant’Erasmo con “Le più belle arie d’opera” diretto da Federica Di Vaio e quello di Vienna (2 gennaio) nella chiesa Santissima Annunziata di Maranola con la direzione artistica di Marianna Rossi.

Il 5 gennaio alla darsena La Quercia ‘O’ Cuppitiello fritto e magnat’, le degustazioni del piccolo pescato: tra storia formiana e gusto, con la frittura piatto principe dell’iniziativa.

Dunque un Natale per tutti i gusti, con particolare attenzione alle norme anti COVID-19 vigenti.

Il programma degli eventi

Sabato 18 dicembre

ore 15.00 Animazione e giochi per bambini - Piazza Sant'Andrea - Trivio

ore 15.00-20.00 ‘Magie di Natale 2021 ’ a cura dell'associazione GianolAmare - Parco de Curtis

ore 17.00-20.00 ‘Saturnalia in Taberna” (Area Archeologica Caposele) a cura di Rta Sinus Formianus

ore 19.30 Inaugurazione 161° ed. del Presepe Vivente di Maranola.

Concerto d'organo di Juan ParadeH Sole Chiesa S. Marta ad Martyres (Maranoia)

Domenica 19 dicembre

ore 10.00 Tomeo di Natale di minibasket - Paiamendola

ore 11.00-13.00 /16.00-19.00 "Saturnalia in Taberna" (Area Archeologica Caposele) a cura di Rta Sinus Formianus

ore 15.00-20.00 Magie di Natale 2021 a cura dell’associazione GianolAmare - Parco de Curtis

ore 18.00 Spettacolo di Danza "Rudolph e il naso rosso” - Palestra Pianeta Sport & Giochi - Sala Ribaud c/o Comune di Formia

martedì 21 dicembre

ore 16.00 Il Dono di sé - insieme per riscoprirsi comunità solidale - Raccolta doni e intrattenimento - Torre di Mola

mercoledì 22 dicembre

ore 15.00 Animazione e giochi per bambini - Parco Gramsci - San Giulio

ore 18.00-21.00 Note... per Natale - Concerto itinerante in strade e piazze a cura del conservatorio “Licinio Refice" - Centro città

giovedì 23 dicembre

ore 10.00 Preparazione e allestimento del grande ceppo in Piazza Sant’Andrea - Trivio

ore 18.30 “Concerto/Recita! sulla tradizione natalizia “Tra Natale e Capodanno in Terra di Lavoro" (Sala convegni Villaggio Don Bosco) a cura dei Briganti dell'Appia

venerdì 24 dicembre

ore 16.45 edizione dell'Accensione del Ceppo Natalizio - Piazza Sant’Andrea - Trivio

Sabato 25 dicembre

ore 11.30 Presentazione ufficiale della Natività - 47° edizione Presepe Vivente di Maranola Chiesa della SS. Annunziata

dal 26 al 30 dicembre

ore 21.00 Spettacolo “Il Medico dei Pazzi" dell'associazione Teatrarte - Sala Falcone e Borsellino

domenica 26 dicembre

16.30-19.30: Presepe Vivente di Maranola - Il Viaggio di Maria e Giuseppe - Centro Storico di Maranola

Martedì 28 dicembre

ore 10.00: Spettacolo e animazione per bambini - Piazzale Chiesa Buon Pastore – Penitro

mercoledì 29 dicembre

ore 10.00: Animazione e giochi per bambini Piazza Sant'Erasmo - Castellone

ore 18.00-21.00 Note... per Natale - Concerto itinerante in strade e piazze a cura del conservatorio “Licinio Refice" - Centro città

giovedì 30 dicembre

ore 10.00 Animazione e giochi per bambini - Piazza A. Ricca – Maranola

ore 19.30 Concerto Phoenix Gospel Choir - Chiesa del Carmine

ore 19.30 Concerto di Capodanno "Le più belle arie d'opera" diretto da Federica Di Vaio - Rotary Club Formia-Gaeta

sabato 1 gennaio

ore 16.30-19.30 Presepe Vivente di Maranola

domenica 2 gennaio

ore 10.00 Animazione e giochi per bambini – Parco De Curtis – Gianola

Ore 19.30 Concerto di Capodanno di Vienna con la direzione artistica della M° Marianna Rossi – Chiesa della S.S. Annunziata di Maranola

mercoledì 5 gennaio

Ore 19.30 Concerto Phoenix Gospel Choir - Chiesa del Buon Pastore - Penitro

Giovedì 6 gennaio

ore 12.00-14.00:0' Cuppitieilo fritto e magnat' (Darsena La Quercia)

ore 16.30-19.30 Presepe vivente di Maranola - L’arrivo dei Magi alla Capanna