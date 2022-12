Natale a Formia: tanti appuntamenti per grandi e piccini

Anche a Formia si respira l’atmosfera natalizia e in occasione di queste festività sono in programma una serie di iniziative organizzate dall’Amministrazione Comunale.

Dall’8 dicembre all’8 gennaio si potrà passeggiare tra i mercatini natalizi del Xmas Village presso la Villa Comunale, ammirare i presepi nel Borgo di Castellone e l’incredibile presepe galleggiante al Cisternone Romano, per i più piccini non mancherà un Villaggio Magico alla Torre di Mola.

Oltre il divertimento di grandi e piccini non si dimenticano le tradizioni come l’Accensione del Ceppo Natalizio in programma per la Vigilia, il Concerto di Capodanno nella notte di San Silvestro e il presepe vivente di Maranola, giunto alla sua 48° edizione, che si terrà il 26 dicembre, e il 1 e 6 gennaio.

E poi concerti, spettacoli dal vivo e molto altro ancora. Il programma in continuo aggiornamento sarà disponibile sulle pagine social del Comune di Formia.

Il programma natalizio

8-11 dicembre

Ore 16-22 Castellonorato

Natale al Castello

24 dicembre

Ore 17.00 Borgo di Trivio

Accensione del Cappo Natalizio

31 dicembre

Ore 23.00 Largo Paone

Capodanno in Piazza

Ore 1.30 Molo Vespucci

Spettacolo Pirotecnico