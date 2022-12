Natale al Castello e Scauri on Ice: a Minturno tanti eventi per il periodo festivo

Un periodo festivo ricco di eventi quello organizzato dal Comune di Minturno per la XVII edizione di Natale al Castello.

Un Natale di Luci al Borgo e al Mare: infatti tantissimi saranno gli appuntamenti al Castello Baronale che ospiterà mostre, incontri con autori, spettacoli teatrali per grandi e piccini, incontri di approfondimento culturale, ma anche cinema, mostre di presepi oltre alla Casa Incantata di Babbo Natale e il villaggio glaciale che saranno aperti nei fine settimana dalle 17 alle 20; ma non finisce qui perché anche al mare non mancheranno appuntamenti allo Scauri on Ice: all’arena Mellozzi sarà installata la pista di pattinaggio, sul lungomare ci sarà il Villaggio di Babbo Natale, le luminarie con i personaggi Disney nella villa Comunale e animazione e artisti di strada nei fine settimana dalle 16 alle 19.

Tra le tombolate, gli eventi e gli appuntamenti per i più piccini, non mancherà il Capodanno in Piazza Sant’Albina con tantissima musica dal vivo, balli e animazione per tutti e infine spettacolo pirotecnico, il tutto a partire dalle 23.00.

L’appuntamento

È dall’8 dicembre all’8 gennaio a Minturno e Scauri.