Natale a Ponza: tanti eventi per vivere l’isola anche d’inverno

Anche Ponza celebra le festività natalizie con un ricco cartellone di eventi organizzato dal Comune in collaborazione con la Pro Loco: dall’8 dicembre al 6 gennaio si terranno concerti, eventi in piazza, mercatini e spettacoli per adulti e bambini.

La manifestazione è iniziata l’8 dicembre con l’accensione delle luminarie nella piazza principale dell’isola e dello splendido albero di Natale altro 5 metri e la distribuzione di zeppole, e poi canti e balli.

Natale a Ponza proseguirà con una serie di eventi per bambini come l’arrivo di Babbo Natale il 25 dicembre e successivamente l’arrivo della Befana e dei Re Magi il 6 gennaio.

Non mancheranno poi, itinerari di Trekking Natalizio, il 27 dicembre e il 3 gennaio, verso il Monte Guardia e il Fieno, due mete tra le più belle e panoramiche dell’isola; e l’apertura straordinaria delle Cisterne Romane della Dragonara il 30 dicembre, per ammirare le bellezze archeologiche di Ponza.

Il 26 dicembre aprirà il Presepe Vivente a cura dell’Ass. Cult. A’ Priezza. Il 29 dicembre, la Banda Musicale dell’isola di Ponza, omaggerà la popolazione con il concerto di Natale e infine, l'anno si concluderà con il Capodanno in Piazza, in compagnia del gruppo musicale “Ciao Rino”.

L’appuntamento

È a Ponza, isola splendida da visitare anche in inverno, dall’8 dicembre al 6 gennaio.

(foto d'apertura tratta dalla pagina Facebook Comune di Ponza Informa)

Il programma

8 DICEMBRE 2022

ORE 19.00 Piazza C. Pisacane

Festa dell'Immacolata in Piazza

25 DICEMBRE 2022

Arriva Babbo Natale

27 DICEMBRE 2022

ORE 10.00 Piazza C. Pisacane

Trekking Natalizio

27 DICEMBRE 2022

ORE 17.00 Chiesa SS. Silverio e Domitilla

Presentazione del libro "Sandro Pertini e la nostalgia di Ponza"

30 DICEMBRE 2022

ORE 15.30 Cisterna della Dragonara

Visita guidata

31 DICEMBRE 2022

DALLE ORE 19.00 Piazza C. Pisacane

"Capodanno in Piazza"

3 GENNAIO 2023

ORE 10.00 Piazza C. Pisacane

Trekking Natalizio

6 GENNAIO 2023

ORE 17.00 Chiesa Le Forna

Arrivano la Befana e i Re Magi