Sabaudia Christmas Time: tanti eventi per tutto il periodo festivo

Anche Sabaudia, addobbata di splendide luminarie, festeggia il periodo natalizio con una serie di iniziative per il divertimento di grandi e piccini: a partire dall’8 dicembre e fino per un intero mese si terrà il Sabaudia Christmas Time.

Un fitto calendario di eventi si svolgerà nel cuore della città dove sarà installata sin dal giorno dell’Immacolata una pista di pattinaggio sul ghiaccio accessibile per tutto il periodo festivo, fino all’8 gennaio, stesse date anche per la mostra di presepi all’interno del Palazzo Comunale. In piazza del Comune a partire dal 17 dicembre invece si aprirà il Villaggio di Babbo Natale per la gioia dei più piccini.

Presso il portico antistante l’Hotel Sabaudia al Lago durante il ponte dell’Immacolata e dal 21 al 23 dicembre si terrà Minerva in Piazza, esposizione di opere artigianali e tradizionali locali a cura dell’Associazione Minerva.

Durante le due domeniche precedenti al Natale, ovvero l’11 e il 18 dicembre, in via Umberto I si potrà passeggiare tra gli stand della Mostra Mercato dell’Antiquariato, Artigianato, collezionismo, vintage e usato.

Per tutto il periodo natalizio il centro sarà animato da musica dal vivo, spettacoli, reading e animazione per i bambini, anche nelle giornate di Natale e della Befana.

I festeggiamenti si concluderanno con un evento per i buongustai: la Sagra del Cinghiale in programma sabato 7 gennaio a partire dalle 10.30 in Piazza di Mezzomonte.

L’appuntamento

È dunque a Sabaudia dall’8 dicembre all’8 gennaio.