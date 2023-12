Natale Apriliano: tanti eventi per grandi e piccini

Anche Aprilia festeggia il Natale e lo fa con un ricco calendario di eventi che coinvolgerà bambini e famiglie sia nel centro cittadino che in periferia nei quartieri Toscanini, Fossignano, Campo di Carne e Casalazzara.

La manifestazione, organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro Loco di Aprilia e con il supporto delle associazioni Aprilia Commercio, Mercatino di Aprilia, Unpli, si terrà dall’8 dicembre al 6 gennaio.

Tra le novità di quest’anno, previste in centro e periferia, il villaggio degli Elfi in piazza delle Erbe, la pista di ghiaccio coperta a parco Falcone e Borsellino, le giostrine in piazza Roma.

Piazza Roma diventerà un’isola pedonale, prevedendo chiusure al traffico solo per particolari eventi. Non mancheranno i lati culturali e sociali della festa con le iniziative “Natale in Biblioteca” che promuove la lettura e il riuso, la Santissima Natività, il recital del quintetto Giuseppe Anedda che si terrà sabato 9 dicembre alle 18 in sala consiliare e Babbo Natale in Vespa, iniziativa che toccherà sia il centro che le periferie. A colorare il Natale contribuiranno anche i cittadini che vorranno partecipare al concorso “Balconi di Natale”.

Il calendario degli eventi

Dall’8 dicembre al 15 gennaio

Dalle 9 alle 23 Parco Falcone Borsellino

apertura della pista di pattinaggio e mini villaggio di Natale

Venerdì 8 dicembre

Dalle ore 9.00 alle 23.00

Inaugurazione manifestazione, accensione luminarie, concerto presso piazza Roma, Villaggio Natalizio, Mercatini natalizi e Mercatino delle Pulci in via dei Lauri (tratto compreso tra via Galilei e via Piemonte), raduno moto in via dei Peri e via Marconi

Sabato 9 dicembre

Ore 18.00 Aula consiliare piazza Roma

Recital quintetto a plettro “Giuseppe Anedda”

Domenica 10 dicembre

Dalle 9.00 alle 23.00

Concerto Natalizio a cura della Banda La Pontina di Aprilia, Villaggio Natalizio e Mercatino di Natale.

Domenica 17 dicembre

Dalle 9.00 alle 23.00 piazza delle Erbe

Villaggio Natalizio, Mercatini Natalizi, Concerto Natalizio presso la Chiesa di San Michele Arcangelo, Raduno Nazionale Babbi Natale in Vespa, Manifestazione “Tutti per uno…ApriliaEdu per Tutti” a cura dell’associazione ApriliaEdu

Domenica 24 dicembre

Mercato Straordinario di Natale in collaborazione con l’associazione A.C.A.P. in corso Giovanni XXIII

Domenica 31 dicembre

Mercato Straordinario di Natale in collaborazione con l’Associazione A.C.A.P., in Coirso Giovanni XXIII

Sabato 6 gennaio

Dalle 9.00 alle 20.00

Villaggio Natalizio, Mercatini Natalizi, Evento Befana in collaborazione con il Corpo dei Vigili del Fuoco e chiusura del Natale Apriliano 2023.