Natale a Bassiano: tanti eventi per tutti fino alla Befana

Dal 08/12/2023 al 07/01/2024

Nella magica atmosfera dell’incantevole centro storico di Bassiano ci si appresta a festeggiare il Natale con una serie di iniziative: dall’accensione delle luminarie alla mostra di presepi, dagli spettacoli dal vivo alla classica tombolata.

Una serie di eventi per grandi e piccini da vivere insieme alla ricerca del divertimento più semplice e autentico da condividere con gli altri.

Non mancheranno inoltre l’intrattenimento per i bambini e le degustazioni degli ottimi prodotti locali. Presso la chiesa di Sant’Erasmo sarà esposta la copia del Santo Bambino della Basilica di Santa Maria in Ara Coeli realizzata dallo scultore bassianese Maurizio Orsini e benedetta da Papa Giovanni Paolo II.

Il calendario degli eventi

Venerdì 8 dicembre

Ore 11.00 chiesa di Sant’Erasmo

Celebrazione Santa Messa,

ore 18.00 piazza della Torre

Benedizione del Presepe con musiche degli zampognari

Ore 19.00 in viale dei Martiri (lato ingr. Ammazzatore)

Accensioni luci albero di Natale

Ore 20.00 stand delle Pro Loco

Brindisi con vin brulé e dolci

Sabato 16 e domenica 17 dicembre

Dalle 10.30 alle 13.00 VALLE PEPE Fattoria etica di montagna

Alla scoperta del Villaggio di Babbo Natale con merenda e consegna della letterina di Natale (evento su prenotazione) info LUCIA 392 3125768

Ore 20.00 stand della Pro Loco

Degustazione enogastronomica

Giovedì 21 dicembre

ore 17.30 Porto Vecchia

Spettacolo “Dimmi perché?" a cura degli alunni delta Scuola Primaria di Bassiano

Ore 20.00 stand della Pro loco

Degustazione enogastronomica

Sabato 23 dicembre

ore 21.00 Auditorium di Bassiano

Pièce Teatrale Cartoline di Natale a cura dell'Associazione Culturale Sic et Simpliciter

Martedì 26 dicembre

ore 20.00 Piazza G. Matteotti

Presepe Vivente a cura dell'associazione La Cometa di Piero e del Comune di Bassiano

Ore 20.00 stand della Pro loco

Degustazione enogastronomica

Sabato 30 dicembre

dalle 16 00 alle 19.00 Auditorium di Bassiano Corso BLSD

Rendiamo Bassiano Comune CardioProtett, organizzato dal Comune di Bassiano in collaborazione con l'Associazione II cuore Immenso di Matteo

Ore 21.00 Auditorium di Bassiano

TOMBOLATA BASSIANESE tutti insieme a cura della PROLOCO

sabato 6 gennaio

ore 16.00 in piazza Giacomo Matteotti

La Befana Volante "porta la tua calza”

ore 20.00 Degustazione enogastronomica con polenta e prodotti della filiera del Suino Nero dei Monti Lepini

Domenica 7 gennaio

ore 13.00 Degustazione enogastronomica con polenta e prodotti della filiera del Suino Nero dei Monti Lepini