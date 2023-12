Natale al Castello di San Martino: tra animazione e mercatini

Prezzo non disponibile

Una magica atmosfera natalizia anima il Castello di San Martino che per il periodo festivo ha in programma una serie di eventi per grandi e piccini.

Le aperture dei fine settimana permetteranno ai visitatori di passeggiare tra i mercatini di Natale tra stand enogastronomici con le migliori prelibatezze locali, luminarie vivaci e idee regalo uniche e fatte a mano da abili artigiani. Al calar del sole, poi la magia raggiunge il suo punto più alto grazie alle bellissime luminarie che rendono l’atmosfera letteralmente perfetta.

Per la gioia dei bambini Babbo Natale e i suoi elfi animeranno il pomeriggio e inviteranno tutti a fare fotografie insieme, oltre a consegnare la fatidica letterina.



A dicembre, il Castello sarà aperto ogni week end dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 21:00, anche nella giornata della Vigilia (24 dicembre) e fino al 6 gennaio.

È dunque nei fine settimana al Castello di San Martino a Priverno.