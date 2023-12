Natale a Formia: un ricco calendario di eventi in città

Un calendario ricco di eventi e iniziative è quello del Natale a Formia, organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le associazioni locali.

A partire dal 7 dicembre mercatini, mostre, concerti, spettacoli, giochi e animazione per bambini, stand espositivi e luminarie animeranno la città, in centro e nei vari quartieri, fino al 6 gennaio.

Si parte con la seconda edizione del Natale Condiviso che vede anche la partecipazione degli istituti scolastici della città, con una vera e propria festa per le strade piene di musica e laboratori per bambini e ragazzi dedicati all’archeologia, all’arte, alla musica, al teatro, alla lettura, all’ambiente, alla legalità.

Il giorno dell’Immacolata sarà riaperta la Villa Comunale Umberto I e qui ci sarà lo spassoso “Dancing piano show”, il pianoforte gigante che si suona con i piedi.

Dall’8 dicembre al 6 gennaio al Cisternone Romano si potrà ammirare “Un presepe sull’acqua”. A Penitro, in Piazza del Buon Pastore (9-10 dicembre) il villaggio di Babbo Natale con letterine, animazione e laboratori per bambini e in Villa Comunale (10 dicembre) il Natale Condiviso “di banco in banco”: mercatino artigianale, ufficio postale degli Elfi e tanti altri regali.

Tra i punti focali del programma natalizio il concerto “Note di stelle” (15 dicembre) nella chiesa della Madonna del Carmine, il Piano Sky – Flyng piano (16 dicembre) nel piazzale Aldo Moro, il 23 dicembre il concerto del duo Ambrogio Sparagna-Peppe Servillo (chiesa di San Giovanni e Lorenzo Battista).

Il 24 dicembre si terrà uno dei momenti più attesi e amati della tradizione formiana ovvero l’accensione de “Il Ceppo di Natale”, giunto alla 163° edizione, con musiche popolari, focolare, degustazioni e animazione.

Il weekend, dal 24 al 26 dicembre, nel centro città, “Fotografando lo shopping” a cura della Pro Loco Città di Formia. Il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, riflettori puntati sulla 49esima edizione del Presepe Vivente di Maranola, che sarà visitabile anche il 1° e il 6 gennaio.

Le iniziative continuano senza pause: il 28-30 dicembre e 4 gennaio, nel quartiere di Mola, “Le terme romane di Formia”, seguite il 29 dallo spettacolo itinerante “Les Montgolfieres” in piazzale Aldo Moro e nei siti storici di Formia – Cisternone Romano, Castellone e Mola, Museo Archeologico Nazionale – torna l’evento “Archeonight”. La seconda parte del programma natalizio continua all’insegna della tradizione con “Lo sciuscio formiano” (30-31 dicembre) nel centro cittadino, la classica serenata di fine anno. Il 30 dicembre è la musica la grande protagonista con i due concerti alla chiesa del Buon Pastore di Penitro “Gospel Music Song” e il secondo al Piccolo Teatro Iqbal Masih con il complesso bandistico “U. Scipione Città di Formia”.

Torna il Capodanno in piazza Largo Paone della festa dance con dj e vocalist, con lo Zanzibar Band, che aprirà il concerto degli “Zero Assoluto”, il gruppo musicale pop italiano formato dal duo Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci.

Il calendario natalizio si chiuderà il 4 gennaio con “Natale Condiviso” in villa Comunale con il Festival degli artisti di strada, con giocolieri, acrobati, clown e il concerto di musica polifonica; il 5 nel piazzale Aldo Moro l’esibizione di Povia e della Bagaria Band e infine il 6 in piazza Sant’Erasmo a Castellone la “Festa della Befana”, che si svolgerà in contemporanea anche a Penitro e nel piazzale Aldo Moro.