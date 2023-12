Natale a Latina Scalo: prosegue la V edizione

Torna per la sua V edizione la manifestazione Natale a Latina Scalo organizzata dalla rete di Associazioni "Cinema Enal - Insieme per Latina Scalo" presso la Casa di Quartiere Ex Cinema Enal.

Dall’8 dicembre e fino alla Befana si terranno eventi per adulti e bambini: incontri, concerti, spettacoli, mostre, laboratori e molto altro ancora.

Una serie di iniziative organizzate dai residenti per i residenti e non solo che animeranno il quartiere, pensate per festeggiare insieme il periodo natalizio, tra queste ci sono inoltre torneo di scacchi, giornate dedicate ai giochi da tavolo, e ancora esibizioni di scuole di danza e spettacoli per i più piccoli.

Non mancheranno nemmeno i tradizionali Mercatini di Natale dove si potranno trovare tante idee regalo realizzate da artigiani locali che saranno aperti tutte le domeniche dal 17 al 31 dicembre 2023 dalle 9.00 alle 13.00.

Per conoscere nel dettaglio il calendario degli eventi natalizi a Latina Scalo occorre seguire il blog dedicato o la pagina Facebook della rete di associazioni.