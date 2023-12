Natale a Latina: luminarie e tanti eventi fino a gennaio

Orario non disponibile

Anche a Latina si respira l’atmosfera scintillante e ovattata del Natale, con le luminarie nel centro città e nei borghi, oltre all’illuminazione con sistemi di proiezione degli edifici pubblici in centro e videomapping sul palazzo comunale. Torna lo splendido albero di Natale in piazza del Popolo, ma anche i borghi avranno il loro albero addobbato e le luminarie.

Dall’8 dicembre, giorno dell’accensione delle luminarie a tempo di musica con il concerto dei Mama’s Soul Beats, al 7 gennaio saranno aperti i mercatini di Natale in via Pio VI, via Eugenio di Savoia e corso della Repubblica, il villaggio dell’inclusione di Babbo Natale nella casa cantoniera di Borgo Sabotino.

Come da tradizione, tornano inoltre il Concerto di Natale e il Concerto di Capodanno al Teatro D'Annunzio e il Capodanno in piazza con il concerto dei Tuttifrutti.

Presso l’arena del Museo Cambellotti ogni giorno ci saranno gli spettacoli dei burattini e inoltre nel palco adibito nella piazza principale e presso il Teatro D’Annunzio si terranno spettacoli per tutti i gusti e tutte le età.

Il programma degli eventi

8 dicembre

piazza del Popolo ore 17.30

Accensione albero di Natale e luminarie in città. Concerto Mama’s Soul Beats

16 dicembre

piazza del Popolo ore 18

Concerti di Grigio Fumo Band e Faber per tutti. Tributo a Fabrizio De André

17 dicembre

teatro D’Annunzio ore 18

Concerto di Natale della Banda musicale della Polizia di Stato

18 dicembre

museo Cambellotti ore 17

Fatte così! Mostra di opere della collezione della Galleria d’arte Moderna e Contemporanea

museo Cambellotti ore 17

Mostra “Littoria un marchio di successo”

teatro D’Annunzio ore 21

Concerto della Premiata Orchestra della Repubblica Partenopea

19 dicembre

teatro D’Annunzio ore 18

Concerto di Natale degli studenti del liceo statale Alessandro Manzoni

20 dicembre

teatro D’Annunzio ore 18

Presentazione concorso letterario Campiello Giovani 2024, 29esima edizione. A cura del gruppo Giovani Imprenditori Unindustria

20 dicembre

via Corridoni ore 18.30

Concerto di Ambrogio Sparagna

21 dicembre

teatro D’Annunzio ore 18

Concerto degli studenti dell’istituto comprensivo Giovanni Cena

22 dicembre

teatro D’Annunzio ore 20.30

Concerto e spettacolo di beneficenza Unicef

23 dicembre

piazza del Popolo ore 18

Orchestra dei Giovani filarmonici pontini. Concerto armonie natalizie

25 dicembre

piazza del Popolo ore 18

Concerto gospel di Natale di Big Soul Mama

29 dicembre

piazza del Popolo ore 21.30

Caravaggio live, concerto di musica pop/indie

31 dicembre

piazza del Popolo ore 21.30

Concerto di fine anno di Tuttifrutti

1 gennaio

teatro D’Annunzio ore 18

Concerto di Capodanno a cura del Campus Internazionale di Musica

3 gennaio

piazza del Popolo ore 18

The Vibes e Trio Vizzino. Concerto jazz giovani musicisti pontini

6 gennaio

piazza del Popolo ore 20

Concerto di musica brasiliana di Valbilene Coutinho Quintet