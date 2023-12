Natale a Sabaudia: tanti eventi fino alla Befana

Orario non disponibile

Un ricco calendario di eventi quelli che celebreranno le festività natalizie a Sabaudia quest’anno. L’Amministrazione Comunale in collaborazione con le varie associazioni del territorio daranno vita a varie iniziative volte al divertimento di grandi e piccini con musica, spettacoli dal vivo, e animazione per i bambini.

Dall’8 dicembre al 7 gennaio nella piazza del Comune sarà installata la pista di pattinaggio sul ghiaccio, mentre nell’ala nobile del Palazzo Comunale potrà visitare la mostra di presepi, dal lunedì al venerdì il pomeriggio dalle 16 alle 19 e il sanato e la domenica anche la mattina dalle 10.30 alle 12.30.

Il Natale non sarà solo in centro, in località Mezzomonte dal 20 dicembre al 7 gennaio si terranno diverse iniziative nell’ambito della rassegna Natale di Mezzomonte.

Non mancheranno le luminarie a riscaldare l’atmosfera della città.

Il calendario degli appuntamenti

venerdì 8 dicembre

ore 19,00 Chiesa Cristo Re - Borgo Vodice

Coro Gospel - Groove on srls

sabato 9 dicembre

ore 18.30 Chiesa Sant‘Antonio di Padova - Mezzomonte

Concerto Natalizio: con Mauro Zazzarini (sax tenore), Laura Sega (voce), Erasmo Bencivenga (pianoforte)

domenica 10 dicembre

ore 18,30 Chiesa Sant'Andrea

Concerto Natalizio - con Mauro Zazzarini (sax tenore). Laura Sega (voce), Erasmo Bencivenga (pianoforte)

mercoledì 13 dicembre

ore 21,00 Chiesa Nostra Signora di Fatima, Molella

Cantiamo con il cuore - Coro di Bella Farnia

venerdì 15 dicembre

ore 18,30 Salone San Francesco Chiesa SS. Annunziata

Concerto della Big Band della Banda dell’Esercito Italiano

sabato 16 dicembre

ore 21,00 Chiesa di Bella Farnia

Cantiamo con il cuore - Coro di Bella Farnia

ore 21,30 Chiesa SS. Annunziata

La Magia del Natale - Concerto del Phoenix Gospel Choir

domenica 17 dicembre

ore 10,00 Piazza del Comune

Raduno di Babbi Natale in moto - Motoclub i Templari ASD

ore 18,30 Chiesa Madonna Assunta Sacramento

Concerto Natalizio con il Red Duo - Ranjitha Mancini (voce), Daniele Ferrari (Chitarra)

lunedì 18 dicembre

ore 18,30 Chiesa S. Isidoro

Concerto per flauto e chitarra - Duo Balestrieri - Ricci

martedì 19 dicembre

ore 15.00 corte comunale

Natale con Noi Centri di aggregazione comunale, ludoteca, centro diurno e centro sociale anziani

ore 18,30 Chiesa San Donato Vescovo e Martire

concerto per flauto e chitarra - Duo Balestrieri - Ricci

20-21-22 dicembre

ore 21,00 Teatro Fiamme Gialle “Filippo Mondelli”

Blu Comedy Show, anche a Natale si ride!

sabato 6 gennaio

ore 9,30 Belvedere

Sbarco delle befane

Con animazione a tema per allietare la giornata ai bambini

domenica 7 gennaio

ore 17,00 Salone San Francesco - Chiesa SS. Annunziata

Sarto per signora di Georges Feydeau Compagnia teatrale “I Coraggiosi”