Natale a Sermoneta: secondo fine settimana di eventi

Secondo fine settimana di eventi che festeggiano il Natale a Sermoneta: arrivano una serie di appuntamenti dedicati ai più piccini, senza dimenticare il resto della famiglia nello splendido borgo medievale pieno di luminarie e presepi nascosti nei vicoli e nelle nicchie più suggestive.

Si parte venerdì 17 dicembre con la presentazione del libro “La Signora dei Lupi. Geografia Sacra e Culti del Sole nel Lazio Antico” di Sandro Pravisani presso la chiesa di San Michele Arcangelo.

Sabato 18 dicembre dalle 15 alle 17.30 alla Loggia dei Mercanti ci saranno i laboratori di argilla e decorazioni natalizie a cura dell’associazione William Morris. Sempre alle 15 nell'ambito de "Il Natale dei Bambini" ci sarà “Sermoneta racconta il Natale”, a cura dell’associazione Meraviglia: un viaggio in compagnia di un attore e una giuda locale per conoscere personaggi, tradizioni e curiosità della festa più attesa dell’anno. Info e prenotazioni: 3332742716.

Alle ore 19.00 presso la chiesa di San Michele Arcangelo il collettivo “Musica maestre”, composto da insegnanti del territorio, terrà un'esibizione di “Body percussion”.

Domenica mattina alle 10 sarà “caccia ai regali” insieme all’associazione Meraviglia. Una caccia al tesoro per grandi e piccoli alla scoperta delle bellezze di Sermoneta con sorprese nascoste in ogni angolo. Info e prenotazioni: 3332742716.

Alle 12.30 l'esibizione degli Sbandieratori Ducato Caetani di Sermoneta. In mattinata arriveranno anche i Babbi Natale in vespa, a cura del vespa Club di Sermoneta sia al centro storico che al centro commerciale Sermoneta Shopping Center. Domenica pomeriggio alle 17 alla chiesa di Santa Maria Assunta di Doganella di Ninfa è in programma il concerto di Natale a cura dell’associazione Banda musicale Fabrizio Caroso diretta dal M° Michele Secci.

Alle 17.30 presso il museo diocesano di Sermoneta sarà infine inaugurata la mostra “Mistero in 4 atti” di Nazareno De Santis.

Anche questa domenica 19 dicembre il mercato settimanale di Monticchio sarà prolungato fino alle 16. Nel pomeriggio ci saranno Babbo natale con gli elfi per incontrare i bambini e farsi consegnare le letterine.