A Formia arriva il Natale al Castello

€ 5.00 (ingresso gratuito per i minori di 12 anni)

All’interno del ricco programma di eventi organizzati per il Natale a Formia arriva nel lungo ponte dell’Immacolata la rassegna Natale al Castello, che si terrà dall’8 all11 dicembre presso il Borgo Medievale di Castellonorato.

Rievocazioni e cortei storici, visite guidate, artisti di strada, sbandieratori, falconieri, spettacoli teatrali, musica popolare e street food, e inoltre la Casa di Babbo Natale dove i bambini potranno consegnare le proprie letterine.

L’ingresso al Castello è di 5 euro (gratuito per i ragazzi fino ai 12 anni) e comprende il ristoro casareccio con zeppole e vino. Per evitare il traffico è consigliato l’utilizzo del parcheggio presso lo Stadio San Nicola e poi del servizio navetta predisposto per l’occasione.

L’appuntamento

È da giovedì 8 a domenica 11 dicembre dalle 16 alle 22 presso il Borgo Medievale di Castellonorato a Formia.



Il Programma della manifestazione

Giovedì 8 dicembre

Apertura e inaugurazione di “Natale a Castello”

Spettacolo itinerante con il Mangiafuoco

Corteo storico medievale

Spettacolo degli Sbandieratori di Minturno Ass. "Le Tre Torri"

Apertura della Casa di Babbo Natale e consegna delle letterine

Street food e artigianato

Spettacoli itineranti con “I Bagaceni”

Musiche popolari con organetti e zampogne

Venerdì 9 dicembre

Spettacolo itinerante con il Mangiafuoco

Maurizio Stammati e la sua Compagnia

Casa di Babbo Natale e consegna delle letterine

Street food e artigianato

Spettacoli itineranti con “I Bagaceni”

Musiche popolari con organetti e zampogne

Sabato 10 dicembre

Rievocazione storica dei mestieri del Medioevo a cura dell'Associazione MURISTAN

Casa di Babbo Natale e consegna delle letterine

Street food e artigianato

Prova di abilità con l’arco con arcieri addestrati

Combattimenti di scherma medievale

Spettacolo dei Falconieri della FC-Falconeria

Spettacoli itineranti con “I Bagaceni”

Spettacolo itinerante con il Mangiafuoco

Musiche popolari con organetti e zampogne

Domenica 11 dicembre

Spettacoli itineranti con il Mangiafuoco

Spettacolo dei Falconieri della FC-Falconeria

Casa di Babbo Natale e consegna delle letterine

Street food e artigianato

Spettacoli itineranti con “I Bagaceni”

Arcieri addestrati "Compagnia di S. Giovanni"

Musiche popolari con organetti e zampogne