Natale Apriliano: le iniziative fino alla Befana

Quando Dal 05/12/2021 al 06/01/2022 Orario non disponibile

Anche Aprilia festeggia il Natale con una serie di iniziative organizzate dalla Pro Loco, in collaborazione con l’Associazione Aprilia Commercio e patrocinate dal Consiglio Regionale del Lazio che animeranno la città dal 5 dicembre al 6 gennaio.

Con particolare attenzione a non creare assembramenti e un caldo invito alla popolazione a vaccinarsi, l’Amministrazione Comunale ha approvato una serie di attività ormai tradizionali per Aprilia e qualche novità che permetterà ai cittadini di ritrovare un po’ di normalità almeno durante le feste natalizie.

Dunque torneranno le belle luminarie non solo al centro ma anche nelle periferie, arricchite quest’anno dalle installazioni artistiche a cura dell’Associazione Arte Mediterranea. Tornano i mercatini nei fine settimana, oltre che l’8 dicembre e il 6 gennaio: il Mercatino dell’usato e dell’artigianato in piazza Roma, il Mercatino del Natale in corso Giovanni XXIII.

Tra le iniziative entrate ormai nella consuetudine del Natale Apriliano ci saranno anche i concorsi social “Balconi di Natale” e “Presepi nei Parchi” che vedranno gareggiare bonariamente i cittadini a suon di luci e decorazioni.

Sempre in piazza Roma, centro nevralgico dei festeggiamenti, ci sarà il consueto villaggio natalizio e, novità di quest’anno, sarà allestita la pista di pattinaggio sul ghiaccio offerta ai cittadini dalla concessionaria Volkswagen Prezioso. Il 19 dicembre e il 6 gennaio si terrà anche una rappresentazione vivente della Natività a cura dell’Associazione Aprilia Sociale APS, che il giorno dell’Epifania racconterà anche l’arrivo dei Re Magi. Non mancheranno spettacoli del teatro dei burattini per i più piccoli e visite guidate alla scoperta della storia e del territorio apriliano a cura dell’ Associazione Latium Vetus.

Tra gli eventi anche raduno nazionale dei Babbi Natale in Vespa (organizzato dall’Associazione Vespa Club di Aprilia), che domenica 12 dicembre percorreranno le vie della Città, partendo dal Centro Commerciale Aprilia2 fino ad arrivare in Piazza Roma e poi la domenica successiva, il 19 dicembre, si terrà un Concerto Natalizio organizzato dal Consiglio dei Giovani.

Per tutto il periodo delle feste la Biblioteca Comunale ospiterà l’ormai tradizionale mostra Presepi…AMO Aprilia organizzata dall’Associazione Amici del Presepio.

La rassegna natalizia si concluderà il 6 gennaio con la tradizionale discesa della Befana dal campanile della Chiesa di San Michele.