Natale Apriliano: tra mercatini, luminarie e tanti eventi

Ricco programma di eventi anche per il Natale Apriliano organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con associazioni del territorio, i commercianti, i comitati di quartiere e la Pro Loco.

Tante iniziative culturali, tanta solidarietà, divertimento e intrattenimento per grandi e piccini. In Piazza Roma il cuore dei festeggiamenti con il Villaggio di Natale e la pista di pattinaggio sul ghiaccio e le luminarie. Anche i mercatini la faranno da padroni:Mercatino di Natale in collaborazione con l’associazione A.C.A.P. lungo corso Giovanni XXIII, il Mercatino dell’usato e dell’artigianato, in collaborazione con l’associazione Il Mercatino di Aprilia, in piazza Roma, via dei Lauri e presso l’area antistante la Biblioteca Comunale ed il caratteristico Mercatino delle Pulci, in collaborazione con i Comitati di Quartiere ApriliaNord e Agroverde.

Visto il successo delle precedenti edizioni torneranno i Babbi Natale in Vespa, non mancheranno la mostra di presepi “Presepi…amo in Aprilia” curata dall’Associazione Italiana Amici del Presepio che sarà ospitata fino all’8 gennaio presso il Palazzo Comunale, e visitabile tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 e nei festivi e prefestivi fino alle 20.00.

Tra le varie iniziative ci sarà anche il Festival Candlelight.

PROGRAMMA

8 dicembre

Inaugurazione manifestazione ore 10:00, accensione luminarie, mercatino dell’usato ed artigianato, mercatino delle pulci in via Dei Lauri, pista di pattinaggio. Dalle ore 9:00 alle ore 23:00.



10 dicembre 2022: pista di pattinaggio, concerto “Candlelight” in collaborazione con l’associazione “Liberi Cantores” chiesa San Michele ore 20:00



11 dicembre 2022: raduno nazionale babbi natale in vespa, mercatino natalizio, mercatino dell’usato ed artigianato, pista di pattinaggio. Dalle ore 9:00 alle ore 23:00.

Concerto “Candlelight” in collaborazione l’associazione “Liberi Cantores” ore 16:30 piazza Roma



18 dicembre 2022: concerto natalizio a cura della Banda La Pontina di Aprilia per le vie del centro, mercatino natalizio, mercatino dell’usato ed artigianato, mercatino delle pulci presso il quartiere Agroverde, pista di pattinaggio. Dalle ore 9:00 alle ore 23:00



26 dicembre 2022: pista di pattinaggio Dalle ore 9:00 alle ore 23:00



1 gennaio 2023: pista di pattinaggio. Dalle ore 9:00 alle ore 23:00



6 gennaio 2023, mercatino dell’usato ed artigianato, pista di pattinaggio. Dalle ore 9:00 alle ore 23:00.