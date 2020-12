Natale di Luce nel Borgo: luminarie e presepi a Sermoneta

Il Natale 2020 sarà diverso da tutti gli altri a causa delle norme anti contagio messe in campo per contenere l’epidemia di Coronavirus che ha funestato tutto quest’anno. Non sarà possibile riunirsi in famiglia e festeggiare, ma questo non significa che non si potrà comunque vivere più serenamente possibile l’atmosfera natalizia.

Anche a Sermoneta l’Amministrazione Comunale ha deciso di curare in maniera particolare le luminarie per le vie del paese con l’iniziativa Natale di Luce nel Borgo, tenendo anche presente che il Comune è risultato tra i vincitori di un bando regionale che ha permesso di abbattere il 90% della spesa per le luminarie, consentendo un importante risparmio di fondi da destinare alla manutenzione dell’illuminazione pubblica.

Si potranno quindi ammirare per tutto il periodo delle feste le luminarie nelle piazze e per le vie principali del borgo medievale che aumenta così il suo fascino e si ammanta di un’atmosfera senza tempo.

Non mancheranno i presepi, ormai tradizione del Natale di Sermoneta, posti nelle nicchie, nelle chiese e negli angoli più suggestivi del centro storico, realizzati dalle associazioni e dagli artigiani del Borgo.

