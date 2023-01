Al Teatro Goretti “Natale in Casa Cupiello”

Un classico del teatro italiano, un indimenticato testo, proposto in tantissime versioni ma che non smette mai di incantare le platee è senz’altro “Natale in Casa Cupiello” del maestro Eduardo De Filippo.

Opera tragicomica scritta da Eduardo nel 1931, che vede la famiglia Cupiello apprestarsi a festeggiare il Natale anche se l’atmosfera non è propriamente festiva. Battute, gag divertenti, rendono questo spettacolo spassoso ma dal retrogusto amaro.

A portarlo in scena stavolta c’è la Compagnia Luna Nuova diretta da Roberto Becchimanzi, fresca di un clamoroso successo lo scorso dicembre, pronta a nuove repliche che già sfiorano il sold out.

L’appuntamento

È presso il Teatro Santa Maria Goretti di Latina sabato 21 gennaio alle ore 21.00 e domenica 22 alle ore 17.30. Per assistere gli spettacoli è necessaria la prenotazione da effettuare contattando i numeri 347.9903493 - 346.8282367.