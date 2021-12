Natale Latina: gli eventi in programma per le feste

Prezzo non disponibile

Oltre alle iniziative delle Case di Quartiere, anche i giardini del Palazzo Comunale di Latina ospiteranno una serie di appuntamenti che si svolgeranno dal 25 dicembre all’8 gennaio nella rassegna Natale Latina.

Concerti, spettacoli dal vivo, danza, teatro a cura sia dei talenti locali che di ospiti provenienti da fuori Latina il tutto con la direzione artistica e organizzazione di Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci.

Si partirà il giorno di Natale con l’ormai tradizionale concerto gospel che vedrà protagonista Karima, conosciuta dal grande pubblico per aver partecipato al talent Amici di Maria De Felippi e al Festival di Sanremo nel 2009, insieme al coro Big Soul Mama, per concludersi l’otto gennaio con la notte bianca che vedrà aperti i negozi del centro fino a tarda notte.

Per tutto il periodo festivo, in piazza del Popolo rimarrà il mercatino natalizio.

L’ingresso agli eventi sarà gratuito ma per un massimo di 199 spettatori, gli appuntamenti si svolgeranno nel rispetto delle norme anti COVID-19 vigenti. Ai partecipanti si raccomanda l’utilizzo delle mascherine FFP2.

IL PROGRAMMA

sabato 25 dicembre

ore 18,00: KARIMA & BIG SOUL MAMA

domenica 26 dicembre

ore 11,00: Baraonna & Francesco Bruno

“Sulle orme di Gianni Rodari - Puppen Theater”

lunedì 27 dicembre

ore 18,00: Palco 19 presenta la Divina Commedia

martedì 28 dicembre

ore 11,00: L’Anfiteatro Spettacolo The Original - We Sing a Song of Christmas Time

ore 18,00: ConfiDance Academy di Tiziana Donato

ore 21,00: Luogo Arte Accademia Musicale - Notte Italiana Live

mercoledì 29 dicembre

ore 18,00: Dancelab

sabato 1 gennaio

ore 18,00: Andrea Casta- The space violin

domenica 2 gennaio

ore 11,00: Dimensioni Musicali

ore 18,00: Mode - Modalità Danza

martedì 4 gennaio

ore 18,00: Cultura Mediterranea

Riflessi di Danza Centro Studi

mercoledì 5 gennaio

ore 18,00: Palco 19 - Donne nella Rete

giovedì 6 gennaio

ore 11,00: Conservatorio Ottorino Respighi - Fantasia Ottoni “Ensemble ottoni Conservatorio Ottorino Respighi”

ore 18,00: Nuda Voce e Movimento e Danza

venerdì 7 gennaio

ore 18,00: Tersicore e Musicalmente Latina

sabato 8 gennaio

NOTTE BIANCA: Coloriamo Latina

fino a mezzanotte animazione con coordinamento Francesca Crisofoli (Modulo Project), installazioni a cura del

Liceo Artistico Statale Michelangelo Buonarroti di Latina