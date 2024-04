Passeggiata fotografica di primavera a Latina

Tra i vari eventi collaterali al Premio di Fotografia Naturalistica città di Latina, giunto alla sua IV edizione, arriva una rilassante e rigenerante passeggiata fotografica per le vie della città.

Domenica 7 aprile a partire dalle ore 10.30 si andrà alla scoperta della “natura inaspettata” che si può trovare tra uno scorcio e l’altro della città: si partirà da Parco San Marco insieme ai volontari dell’Associazione Il Cammino” per arrivare al Parco Urbano delle Acque Medie e affacciarsi dal ponte delle Comete, passando per il centro storico di Latina. La passeggiata sarà una bella occasione per immortalare la natura, proprio in questo periodo in cui è più colorata e rigogliosa, che fa capolino tra un palazzo e una piazza.

L’iniziativa e il Premio di Fotografia Naturalistica sono organizzati da IgersLatina in collaborazione con Vacanze Pontine, Igers Lazio, Verdecura, Italia Nostra Latina, Ulisse.Net e il Comune di Latina.

È possibile iscriversi al concorso fino al 30 aprile postando online le proprie foto con l’hashtag #ObiettivoAmbiente2024.

L’appuntamento

È dunque a Parco San Marco a Latina domenica 7 aprile a partire dalle 10.30. La partecipazione all’iniziativa è gratuita ma è necessario registrarsi con l’apposito form su Eventbrite.