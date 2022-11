Al Caffè degli Artisti arriva “Nature” di Ersilia Sarrecchia

Dal 1 dicembre e per tutto il periodo natalizio il Caffè degli Artisti di Latina sarà impreziosito dalle opere dell’artista pontina Ersilia Sarrecchia nella personale Nature.

La mostra, a cura di Luisa Polonio, propone in esposizione una sintesi del percorso artistico di Ersilia Sarrecchia: il suo sguardo verso il mondo naturale racconta l’evoluzione del suo stile, del suo linguaggio in un universo pittorico decisamente personale, frutto di un perfetto mix di sentimenti e ragione.

Le opere di Ersilia Sarrecchia, sempre in bilico tra figurativo e astratto, presentano un perfetto connubio tra mondo animale e vegetale, nel quale l’Uomo è quasi tirato fuori, come se in un ipotetico paradiso non siano contemplate le brutture umane.

Le opere saranno in mostra presso il Caffè degli Artisti dal 1 dicembre all’8 gennaio, mercoledì 14 dicembre sarà inoltre possibile incontrare l’artista e condividere un aperitivo con lei per parlare di arte e delle sue splendide opere.