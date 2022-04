A Gaeta la IV edizione del festival 'Ndìchele A Mu.So. duro

Orario non disponibile

Dal 22/04/2022 al 07/05/2022

Quarta edizione per il festival 'Ndìchele A Mu.So. duro, una manifestazione legata al folklore e alle tradizioni popolari di tutto il centro sud Italia che unisce attività culturali, mostre, laboratori, workshop e spettacoli di altissimo livello.

Dal 22 aprile al 7 maggio nel cuore di Gaeta infatti emozione, passioni, cultura, divertimento, sapere si fonderanno in molteplici percorsi adatti a grandi e piccini, con particolare attenzione alle persone con disabilità.

Una manifestazione all’insegna della tradizione ma anche dell’inclusione, che vede la direzione artistica di Valentina Ferraiuolo, presidentessa dell’associazione Tamburo Rosso, che organizza 'Ndìchele A Mu.So. duro.

Una particolare attenzione sarà data all’artigianato, al saper costruire con le proprie mani strumenti musicali di altri tempi e non solo, non mancheranno in questo senso anche delle esposizioni, laboratori creativi e veri e propri workshop con esperti del settore. Saranno a disposizione del pubblico anche degli stand enogastronomici dove degustare prodotti tipici e ricette della tradizione gaetana.

Un focus particolare sarà dato al tema della pace e della musica come mezzo per mettere in contatto culture diverse, durante la parata del 25 aprile con visita guidata del centro storico di Gaeta.

Gli spettacoli e i laboratori saranno a ingresso gratuito ma con prenotazione. I Workshop a pagamento daranno diritto a un posto agli spettacoli.

L’appuntamento

È dunque dal 22 aprile al 7 maggio presso l’Auditorium Santa Lucia a Gaeta. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere un messaggio whatsapp al numero 3393410041 oppure inviare una email all’indirizzo scuolatamburorosso@gmail.com

Spettacoli

22 aprile

ore 19.30 Spettacolo/Presentazione Dell'auditorium Santa Lucia

con "Suoni D'arte, Da Santa Maria In Pensulis Ad Oggi, Un Viaggio Iniziato Nel Vii Secolo" con Valentina Ferraiuolo e Lino Sorabella

23 aprile

ore 21.30 Auditorium Santa Lucia

"Metz-Yeghern: Il Viaggio Senza Fine - Il Genocidio Armeno Tra Musica E Parole" musiche di Vardapet Komitas e Francesco Di Cristofaro, testi di Daniel Vrujan e

Paruyr Sevak interpretate da Valentina Ferraiuolo

24 aprile

ore 20.00 Chiesa di San Domenico

CONCERTO - Alessandro Parente, Laerte Scotti e La Scatola Del Vento

25 aprile

dalle ore 10.00 fino al pranzo

parata de "Tamburo Strumento Di Pace"

e visita guidata del centro storico di Gaeta medievale a cura di Lino Sorabella

ore 18.00

Spettacolo per le famiglie "L’UNIONE FA LA FORZA" a cura di Opera Prima Teatro con Chiara Agnese D’Apuzzo e Zahira Silvestri, musiche di Andrea Grassi

Laboratori

22 aprile

ore 16.00 Laboratorio teatrale “BRAVI TUTTI!"

per-corso sulla disabilità. A cura di Zezi Teatro di Pomigliano D'Arco

dal 22 al 24 aprile

Laboratorio artigianale di costruzione di un tamburo "IL SUONO DELL'ANIMA" con Bruno Senese

23 aprile

dalle 15.00 alle 18.00 Laboratorio gastronomico "LA TIELLA GAETANA: dalla preparazione alla degustazione, storia di un piatto tradizionale" a cura di Carlo Avallone, con intervento gastronomico-musicale di Valentina Ferraiuolo

“DAL SETACCIO AL TAMBURELLO:GLI ARNESI DEL RITMO"

23 e 24 aprile

Laboratori di percussioni e melodie per diversamente abili, rivolto anche ad operatori ed educatori:

"A RITMO...parlo, canto suono".

A cura di Francesco Paolo Manna e Valentina Ferraiuolo

29 aprile

dalle 15.00 alle 18.00 Laboratorio artigianale "L’ARTE DEL SARTO" imparare l’arte di un antico mestiere, dal rammendare al cucire, a cura di Rosanna Viola.

Materiali compresi nel laboratorio, al termine ogni partecipante avrà realizzato il proprio grembiule da cucina o il porta buste.

Workshop

22 aprile

ore 17.30/19.00 "DAL SETACCIO AL TAMBURELLO: GLI ARNESI DEL RITMO" con Valentina Ferraiuolo

23 aprile

ore 10.00/11.30 e ore 18.00/19.30 "IL TAMBURELLO MODERNO"

con Andrea Piccioni

a seguire video proiezione "Il tamburello nella musica tradizionale italiana1

ore 10.00/11.30 e ore 15.30/17.00 "I TAMBURI ARABI”

con Francesco Paolo Manna

24 aprile

ore 16.00/18.00 JAM SESSION "TAMBURO STRUMENTO DI PACE"

con tutti gli insegnanti e partecipanti ai vari workshop