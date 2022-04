Neanche il tempo di piacersi in scena al Moderno

Nuovo appuntamento al Teatro Moderno con una commedia dolceamara che vedrà protagonista Marco Falaguasta, autore insieme a Alessandro Mancini e Tiziana Foschi che ne cura anche la regia di Neanche il Tempo di Piacersi.

Venerdì 29 aprile alle ore 21.00 Marco Falaguasta salirà sul palco del Moderno per raccontare come si rapportano gli adulti di oggi, giovani negli anni ’80, periodo del boom economico, dello sguardo positivo al futuro e il sorriso stampato in faccia con i loro figli, ovvero i ragazzi di oggi.

Una satira divertente quanto impietosa di questi eterni ragazzi ormai cinquantenni che sono alle prese con le nuove tecnologie, con il tempo che passa, con l’idea che sono i giovani di oggi a non essere come erano loro e che in quegli anni era tutto molto meglio. Quando la realtà è invece che i ragazzi degli anni ’80, le loro abitudini, i loro pensieri stanno invecchiando, ciò che sembra loro sbagliato non lo è affatto, sono solo i tempi che cambiano. Cosa fare dunque per rimanere al passo con questi tempi folli? Bisogna aprirsi verso i giovani e imparare a ridere si sé stessi e delle proprie idiosincrasie quotidiane.

L’appuntamento

È per venerdì 29 aprile alle ore 21.00 al Teatro Moderno. Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una email all’indirizzo info@modernolatina.it , chiamare il numero 0773 66 05 50 o collegarsi al portale Ciaotickets.