Maggio Nettunense: tutto pronto per il Nettuno Food Festival

In occasione delle celebrazioni della Madonna delle Grazie che prevedono una serie di appuntamenti religiosi ed eventi per lo svago e il divertimento di grandi e piccini, ovvero la rassegna del Maggio Nettunense, arriva a nello splendido comune costiero per il secondo fine settimana consecutivo il Nettuno Food Festival.

Decine di truck colorati, vere e proprie trattorie su ruote proporranno ai visitatori il meglio dello street food con i migliori prodotti tipici italiani e le ricette internazionali più gettonate.

Fritti, focacce, panini imbottiti, carne alla brace, pizza, kebab, hot dog e altre specialità salate saranno affiancate agli stand dei dolci, crepes, gelati e moltissimi altri. Non mancheranno ovviamente le ottime birre artigianali e tanto divertimento.

L’appuntamento

È per sabato 21 e domenica 22 maggio in piazza Giuseppe Impastato a Nettuno.