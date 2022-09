Nettuno Wine Festival: al Forte San Gallo la V edizione

Torna per la sua V edizione il Nettuno Wine Festival, la manifestazione ideata dalla Pro Loco Forte Sangallo con la partecipazione dell’Associazione Ristoratori Nettuno in Tavola, il sostegno del Comune di Nettuno e della Regione Lazio, per promuovere le produzioni enogastronomiche di eccellenza e, allo stesso tempo, rendere il pubblico consapevole di quei territori impegnati oggi nella promozione dei vitigni autoctoni e nella diffusione delle vigne a piede franco, vero fondamento della tradizione vitivinicola italiana.

Il Nettuno Wine Festival vedrà protagonista come sempre l’antico vitigno cacchione e i piatti della tradizione nettunese che si potranno apprezzare anche in versione gluten free, in abbinamento ai vini identitari laziali lungo un percorso enogastronomico di oltre quattro chilometri con 13 punti di degustazione, 13 cantine, 1 Consorzio di Tutela, 29 ristoranti, 3 gelaterie, 13 gruppi musicali e tanta, tantissima musica grazie alla direzione artistica di Salvatore Vitiello.

Una manifestazione ricca di iniziative come la presentazione ufficiale in anteprima nazionale di DOVI – Denominazione Italiana Vitigni Italici – il cui unico fine è la valorizzazione della produzione vinicola italiana a piede franco e che domenica vedrà ospitare per l’occasione a Forte Sangallo le più importanti aziende viticole della Sardegna, regione ospite di questa edizione; il convegno in programma per le ore 17 dal titolo “Resilienza della viticoltura a piede franco: innovare nella tradizione per lo sviluppo sostenibile del territorio” e la degustazione guidata a cura del giornalista Fabio Turchetti e della ricercatrice Rita Mulas, dedicata proprio a quelle produzioni fortemente di nicchia che hanno fatto della sapienza artigiana la chiave di svolta del loro futuro.

Ad impreziosire questa edizione del Nettuno Wine Festival, non solo degustazioni di vino e preparazioni culinarie che vedranno la straordinaria collaborazione dei ragazzi dell’Istituto Superiore per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera Marco Gavio Apicio di Anzio, ma anche tradizioni di balli rurali e tarantelle che da sempre accompagnano la vendemmia e sottolineano i momenti più belli del lavoro nelle vigne, animati dalle allieve della Scuola di Danza Primi Passi di Nettuno.

Un’occasione imperdibile per passare una domenica all'insegna della cultura enologica, del piacere e del confronto, infatti il motto di questa edizione sarà “Solo Gioia!” di stare insieme e di mangiare e bere bene.

Per partecipare occorre munirsi del Kit di degustazione, offerto con un contributo di 20 euro, che comprenderà: una sacca personalizzata con calice serigrafato, un passaporto di degustazione e nove tagliandi validi per l’assaggio di due proposte di gelato a base di vino e sette straordinari finger food proposti dai ristoranti coinvolti nel percorso che sarà aperto al pubblico dalle ore 18 alle ore 23. L’acquisto del Kit sarà possibile presso il gazebo della Pro Loco Forte Sangallo presente in Piazza Cesare Battisti, oppure direttamente sul sito: eventbrite.it

L’appuntamento

È dunque per domenica 4 settembre presso il Forte San Gallo a Nettuno.