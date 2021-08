Nettuno Wine Festival: tutto pronto per la IV edizione

Torna per la sua quarta edizione il Nettuno Wine Festival, il salone del gusto a cielo aperto che promuove una delle eccellenze locali, il Cacchione, abbinato a tanti piatti tipici e gustosi prodotti della nostra terra.

Il Nettuno Wine Festival, promosso dalla Pro Loco Forte Sangallo con la partecipazione delle maggiori associazioni locali, il sostegno del Comune di Nettuno e della Regione Lazio, si terrà il prossimo 5 settembre in un percorso di 4 km tra i luoghi più suggestivi della città e del borgo medievale.

All’evento hanno aderito oltre 30 tra ristoranti, gelaterie, cantine, aziende agricole in collaborazione con l’ Istituto di istruzione secondaria “Apicio Colonna Gatti" di Anzio.

Protagonista assoluto il Cacchione, il vino prodotto dall’antichissimo vitigno romano, che racconta un intero territorio, la sua storia, le sue tradizioni ma anche i suoi sapori, odori e soprattutto gli abbinamenti più adatti a gustare vini e prodotti di altissima qualità.

Per partecipare è necessario acquistare un biglietto prenotando sul portale Evenbrite e ritirare il kit di degustazione presso il Punto di Informazione Turistico (PIT) presente sul lungomare di Nettuno, in Via Giacomo Matteotti. Il kit comprende una bazza personalizzata con calice serigrafato, un passaporto di degustazione e sette tagliandi validi per l'assaggio degli straordinari finger food proposti dai ristoranti coinvolti nel percorso che sarà aperto al pubblico dalle ore 18 alle ore 23.

L’evento sarà preceduto sabato 4 settembre da una caccia al tesoro organizzata dai "Nethuns E Gli Enosigei" che metterà in palio kit di degustazione, un’opera pittorica di Salvatore Vitiello e bottiglie di cacchione, e sarà impreziosita da danze tradizionali a cura del gruppo Primi Passi di Danza e dai figuranti in costumi storici nettunesi a cura della Stella del Mare.

Nella giornata di domenica, la passeggiata degustativa sarà arricchita dalla mostra fotografica sulla storia locale a cura dell'associazione "Nettuno Olim Antium", musica dal vivo e intrattenimento vario.

L’appuntamento

È dunque per il 5 settembre dalle 18 alle 23 nel cuore di Nettuno.