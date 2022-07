A Pontinia la sfilata di abiti da sposa vintage

Nell'ambito dei festeggiamenti per la Festa Patronale di Sant'Anna, a Pontinia torna, dopo tre anni (nel 2020 e nel 2021 c'è stato lo stop determinato dall'emergenza epidemiologica) una sfilata di abiti da sposa sul Palco di Piazza Indipendenza.

La neonata Associazione Pontinia In Festa, infatti, ha pensato di proporre la fortunata formula lanciata da New Look negli anni passati in occasione della Notte Bianca, per l'occasione in una speciale versione vintage: si tratta di New Look Special Wedding Vintage, in programma domenica 24 luglio alle 21 circa.

L'Hair Stylist Anna Bottoni, infatti, ha proposto un defilèèe in cui gli abiti non fanno parte della nuova collezione, ma di 30, 40 ed anche 60 anni fa. L'organizzazione ha infatti raccolto abiti da sposa perfettamente conservati dalle spose del passato, ben felici di rivederli nuovamente "all'opera" in passerella, in certi casi indossate per l'occasione da figlie o nipoti. In tale ottica saranno proiettate fotografie dell'epoca, tese a celebrare e rinverdire un passato rispolverato dagli archivi dei ricordi.



Un modo originale per "ripartire" con speranza verso il futuro, dopo questo terribile periodo contraddistinto dall'emergenza da Covid-19. E tra questi, per iniziativa del figlio Cristian, noto blogger e membro dell'Associazione, ci sarà anche il ricordo del matrimonio del noto fotografo di Sabaudia Alfredo Vitali (noto come Emore) con la moglie Fernanda. Vitali, lo ricordiamo, è recentemente scomparso a febbraio all'età di 82 anni presso il Santa Maria Goretti: pochi mesi prima Cristian era stato selezionato per l'Edizione 2021 dei Racconti di Sabaudia, nel cui scritto celebrò anche l'attività del padre. La giornalista Maria Costici, curatrice della collana, ha riferito che nella nuova Edizione ci sarà un Premio Speciale appositamente dedicato ad Alfredo, nell'ambito della Sezione Fotografie.

A condurre la serata Maria Rita D'Alessio, neo Assessore alla cultura del Comune di Pontinia. A seguire, dalle 22 circa, ci sarà l'esibizione musicale della Vascover Band, dedicata a Vasco Rossi.