“Ninfa 2020: I Suoni Del Giardino”: quattro i concerti in uno scenario mozzafiato

“Ninfa 2020: I Suoni Del Giardino”: questa la rassegna che dalla sera di Ferragosto prenderà il via con una serie di concerti al Giardino di Ninfa.

La manifestazione del 52nd Jazz, con la collaborazione della fondazione Roffredo Caetani, si articola in 4 concerti che andranno in scena tutti di sabato sera negli splendidi spazi del giardino più bello del mondo. Tutti e 4 i concerti, nelle date del 15, 22 e 29 agosto per finire poi il 5 settembre, avranno inizio alle 20.30 e saranno abbinati a quattro aperture straordinarie del Giardino di Ninfa, al tramonto, pertanto chi vorrà potrà prenotare e acquistare la visita al giardino sul sito www.giardinodininfa.eu per poi essere accolto, alla fine del tour, nell'area riservata ai concerti, dove ci saranno posti al tavolo per chi è interessato a cenare o a bere qualcosa, e posti singoli per chi è interessato esclusivamente ai concerti.

“L'ampio spazio dell'area dedicata ai concerti ci consentirà di garantire il distanziamento sociale e l'osservanza di tutte norme anti covid, per la tutela della salute di tutti gli spettatori” assicurano gli organizzatori . Il servizio di ristoro sarà curato da Prodotti Pontini. Per riservare un tavolo o per informazioni sul servizio chiamare il numero +39 351 5626270 (sono accettate chiamate SMS e Whatsapp).

Il programma

Sabato 15 Agosto 2020 ore 20,30

MUSICHE DAL BRASILE

Val Coutinho Quintet

Sabato 22 agosto 2020 ore 20,30

SWING ANNI ’40 E ’50

Francesca Faro Quartet

Sabato 29 agosto 2020 ore 20,30

MUSICHE DA ARGENTINA E FRANCIA

Duometrò

Sabto 5 settembre 2020 ore 20,30

BROADWAY SONGBOOK

Alessandro Di Cosimo & Friends