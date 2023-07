Ninfa di sera: musica e teatro nel giardino più bello del mondo

Con l’arrivo della bella stagione tornano al Giardino di Ninfa gli spettacoli serali: musica e teatro, bellezza che si unisce a bellezza per regalare emozioni e momenti indimenticabili ai visitatori e spettatori.

Dato il successo degli anni precedenti, tornano anche le collaborazioni eccellenti della Fondazione Roffredo Caetani con Il Campus Internazionale di Musica e la 52nd Jazz per il ricco calendario di concerti e con la compagnia del Teatro Fellini di Pontinia e l’associazione culturale La Lestra per la programmazione teatrale.

Sono ben undici gli appuntamenti che si dividono in spettacolo, musica classica e concerti jazz che porteranno in uno dei Giardini più belli del mondo ospiti internazionali.

Spettacoli teatrali a Ninfa

Tre gli appuntamenti teatrali venerdì 21 luglio con Filippo Nigno, ospite d’eccezione e protagonista dello spettacolo “Every Brilliant Thing (Le cose per cui vale la pena vivere Un’opera teatrale dello scrittore britannico Duncan Macmillan scritta nel 2013 assieme a Jonny Donahoe (che ne è stato anche il primo interprete). La pièce, attraverso le liste di “cose per cui vale la pena vivere”, diviene un racconto/confessione umano e informale di momenti speciali, illuminazioni, piccole manie, incontri, emozioni e attimi indimenticabili, durante il quale mette sempre più a fuoco il rapporto con il padre, con il suo primo amore, il fallimento del suo matrimonio, la ricerca di aiuto nei momenti di difficoltà.

Il 4 e il 6 agosto anche in scena Amori Difficili con Giada Prandi, Salvatore Palombi per la regia di Massimiliano Farau. La leggerezza del testo di Italo Calvino fatta letteratura e poi teatro: una serie di racconti brevi che parlano di vicende quotidiane viste attraverso l’interiorità dei personaggi. Accanto agli attori Joana Estebanell Milian e l’Erasmo Bencivenga trio con Giorgio Raponi e Nicola Borrelli rileggeranno alcuni classici della canzone degli anni ‘50, durante i quali è ambientato lo spettacolo, con qualche incursione anche in Cole Porter e altri geni della leggerezza in musica.

Gli spettacoli si terranno alle ore 21.00 sarà possibile acquistare on line il biglietto al singolo spettacolo o in aggiunta alla visita al giardino al tramonto, una esperienza unica di vedere la natura che si prepara al riposo.

La musica classica a Ninfa

Grazie alla collaborazione con il Campus Internazionale di Musica, il Giardino di Ninfa ospiterà due date della 59° edizione del Festival Pontino di Musica: il 29 luglio il Maestro Andrea Lucchesini suonerà nel piazzale dell’antico municipio. Il celebre pianista terrà un concerto con un programma d’eccezione: F.Chopin, Tre notturni, op.), R. Caetani, Improvvisi nn. 3-4, F.Chopin, Andante spianato e grande polacca op. 22, F.Chopin, 24 Preludi op. 28.

Altro appuntamento il 30 luglio, nell’area eventi del Giardino, alle ore 21 con i Giovani Filarmonici Pontini – Giovanni Gnocchi, violoncello e Alessandro Buccarella, direttore che eseguiranno F.J. Haydn, Concerto in Re Maggiore per violoncello e orchestra Hob. VIIb:2, J. A. Benda, Sinfonia I in Re Maggiore, W. A. Mozart, Sinfonia in Sol Maggiore KV 74.

I concerti si terranno alle ore 21.00 per prenotazioni e maggiori informazioni sono a disposizione l’indirizzo email biglietteria@campusmusica.it e il numero whatsapp 3297540544.

Ninfa Jazz

Torna la grande musica Jazz al Giardino di Ninfa con i concerti organizzati in collaborazione con la 52nd Jazz. Musicisti provenienti da tutto il mondo suoneranno nella splendida cornice dell’area eventi del giardino. I concerti avranno inizio alle 21.30 e dunque non sarà possibile unire la visita al tramonto con lo spettacolo. Per i biglietti è a disposizione il sito del Giardino di Ninfa.

28 luglio 21:30

Buenos Aires Cafè Quintet feat. Annalisa Biancofiore

Cristiano Lui - fisarmonica & bandoneon, Stefano Ciotola - chitarra, Oscar Di Raimo - violino, Remigio Coco - piano, Paride Furzi - contrabbasso, Annalisa Biancofiore - voce

5 agosto 21:30

David Kikoski Trio

David Kikoski – piano, Gerald – Cannon, bass Elio Coppola – drums

11 agosto 21:30

Nicola Borrelli Quartet

Massimiliano Filosi - soprano & alto saxophone Erasmo Bencivenga - piano Nicola Borrelli - bass, compositions Giorgio Raponi - drums

12 agosto 21:30

Antonio Del Sordo 4et feat. Giovanni Amato - “Flowers”

Giovanni Amato - trumpet,Francesco Palmitessa- guitar, Nicola Borrelli - bass, Antonio Del Sordo - drums, compositions

19 agosto 21:30

Francesca Tandoi Trio

Francesca Tandoi - piano, Stefano Senni - bass, Giovanni Campanella - drums

26 agosto 21:30

Francesco Ciniglio presenta: Nebula

Raynald Colom – trumpet, Daniele Germani - alto saxophone, Domenico Sanna - piano & synths, Matteo Bortone – bass, Francesco Ciniglio - drums