Al Teatro Europa lo spettacolo di Nino Frassica & Los Plaggers Band

Nuovo frizzante appuntamento al Teatro Europa di Aprilia con lo spettacolo di Nino Frassica & Los Plaggers Band che si terrà sabato 23 novembre.

Nino Frassica, comico, attore e conduttore TV, non ha bisogno di presentazioni, come non ne ha bisogno la sua comicità giocata sullo scambio delle parole e sulle più svariate citazioni inserite nei contesti più disparati.

Farà tappa ad Aprilia il suo Tour 2000/3000 nel quale è accompagnato da una band di sei formidabili musicisti i Los Plaggers, il cui nome è una divertente fusione tra gli storici Platters e la parola plagio e proporrà al pubblico divertenti medley di grandi successi degli anni ’60 e ’70 ma non solo: oltre a suoi cavalli di battaglia come “Cacao Meravigliao”, “Grazie dei Fiori bis” e “Viva la mamma col pomodoro” si aggiungeranno divertenti rivisitazioni di brani celebri come “Voglio andare a vivere con i cugini di campagna”, “Donna a Surriento”, “Neri per sempre” e tantissimi altri.

Un travolgente mix di musica e cabaret che rende protagonista il pubblico facendolo ridere e ballare.

L’appuntamento

È dunque per sabato 23 novembre alle ore 21.00 presso il Teatro Europa. I biglietti sono disponibili online presso il circuito Ticketone e presso il botteghino del teatro.

