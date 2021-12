No Place Like Home in scena a Opera Prima

Nuovo appuntamento presso l’accogliente teatro di Opera Prima: sabati 11 e domenica 12 dicembre andrà in scena lo spettacolo No Place Like Home.

Severina Volosca porterà in scena un intenso monologo tratto dall’omonimo testo della drammaturga toscana Laura Bucciarelli.

Uno spettacolo che permette di riflettere sul tema della memoria, sul ricordo, su quanto la nostra mente ricostruisce del passato e quanto il passato contribuisce a formare la nostra identità. Una riflessione su quanto veritieri siano i ricordi che riaffiorano alla nostra memoria carichi di emozioni e sentimenti che potrebbero alterarne la realtà.

L’appuntamento

È dunque da Opera Prima Teatro per sabato 11 dicembre alle ore 21.00 e domenica 12 alle ore 17.30. lo spettacolo si svolgerà nel rispetto delle norme anti COVID-19. Sono obbligatori il supergreenpass e la prenotazione da effettuare chiamando il numero 347/7179808.