All’ex mattatoio di Aprilia una serata contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne è in programma all’ex mattatoio di Aprilia una serie di iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema purtroppo sempre attuale organizzate dall’Associazione Cultura ARCI La Freccia.

“Sono caduta dalle scale”,è una delle frasi tipiche che molte donne si sono ritrovate a dire per nascondere quanto succede tra le mura domestiche. Storie di violenza non solo fisica ma anche psicologica ed emotiva, di mancanza di consapevolezza, di aiuti concreti a chi vive una situazione di questo tipo. La serata Non sono caduta dalle scale nasce per dire basta a tutto questo.

Sabato 27 novembre ad Aprilia sarà aperto un dibattito al quale parteciperà il collettivo MARSHA, collettivo transfemminista & LGBT+ che reclama a voce alta i diritti di ogni identità di genere; DONNEdiCLASSE Aprilia collettivo femminista, antifascista, antirazzista ed anticapitalista; Il Centro Donna Lilith, associazione che da più di trent’anni opera nel territorio di Latina e provincia per sostenere le donne che vogliono dire basta alla violenza di genere e domestica; Elena Mazzoni, ambientalista ed attivista per i diritti delle donne ed il superamento delle discriminazioni di genere.

Dopo il dibattito sarà proiettato un video del brano “Cancion sin miedo” degli Ottocorde Ukulele Duo e di seguito si potrà assistere al concerto della Wasabi Band.

Formato da Claire, alla voce e alle tastiere, da Lexie al basso e da Simona alla batteria, la Wasabi Band propone un synth/pop/ rock fatto di canzone inedite e cover rivisitate.

Ad impreziosire la serata la mostra Era Divina, in esposizione i lavori di Lidia Castari.

L’appuntamento

È per sabato 27 novembre a partire dalle 19.00 presso l’ex Mattatoio di Aprilia, l’ingresso è gratuito con tessera arci, obbligatorio il green pass e la prenotazione da effettuare al numero 327 448 7879. L’evento si svolgerà nel rispetto rigoroso delle norme anti COVID-19.